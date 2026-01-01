Фактор-2. Большой сольный концерт

Оповещения от Киноафиши
Концерт группы «Фактор-2» в клубе «М33»

В клубе «М33» пройдет захватывающий сольный концерт легендарной группы «Фактор-2». Известные музыканты Илья Подстрелов и Андрей Камаев исполнят лучшие хиты, среди которых такие популярные композиции, как «Скажи, красавица», «Весна», «Класс, детка, класс» и «Казанова».

Концерт обещает быть насыщенным, в программе — десятки треков, которые пробуждают ностальгические воспоминания о молодости. Это отличная возможность для зрителей насладиться живой музыкой и провести время в компании единомышленников, разделяющих любовь к проверенным временем мелодиям.

Не пропустите шанс стать частью этого музыкального события, которое подарит яркие эмоции и незабываемые впечатления!

