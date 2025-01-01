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Фактор-2. Большой сольный концерт
Билеты от 2000₽
Киноафиша Фактор-2. Большой сольный концерт

Фактор-2. Большой сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Фактор-2: Большой сольный концерт в «Руки вверх!»

Популярная группа Фактор-2 готовит для своих поклонников незабываемый вечер! 25 ноября 2023 года в клубе «Руки вверх!» состоится большой сольный концерт, который обещает стать настоящим музыкальным праздником.

Что ожидать от концерта?

На сцене прозвучат старые хиты, которые уже давно полюбились зрителям, а также новые композиции, которые группа подготовила специально для этого мероприятия. Фактор-2 известен своим уникальным стилем и неповторимой энергетикой, которая захватывает каждого слушателя.

Интересные факты о группе

  • Фактор-2 был основан в 1999 году и быстро завоевал популярность на российской музыкальной сцене.
  • Группа стала известна благодаря своим зажигательным хитам, таким как «На горизонте» и «Забудь».
  • Фактор-2 активно сотрудничает с известными продюсерами и композиторами, что делает их музыку разнообразной и актуальной.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте клуба и в кассах. Рекомендуем забронировать места заранее, так как ожидается большой наплыв зрителей.

Приходите на концерт Фактор-2 и погрузитесь в атмосферу музыки и драйва!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 ноября
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
19:30 от 2000 ₽

Фотографии

Фактор-2. Большой сольный концерт

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