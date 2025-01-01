Фактор-2. Большой сольный концерт

Популярная группа Фактор-2 готовит для своих поклонников незабываемый вечер! 25 ноября 2023 года в клубе «Руки вверх!» состоится большой сольный концерт, который обещает стать настоящим музыкальным праздником.
На сцене прозвучат старые хиты, которые уже давно полюбились зрителям, а также новые композиции, которые группа подготовила специально для этого мероприятия. Фактор-2 известен своим уникальным стилем и неповторимой энергетикой, которая захватывает каждого слушателя.
Билеты можно приобрести на официальном сайте клуба и в кассах. Рекомендуем забронировать места заранее, так как ожидается большой наплыв зрителей.
Приходите на концерт Фактор-2 и погрузитесь в атмосферу музыки и драйва!