Фактор-2: Большой сольный концерт в «Руки вверх!»

Популярная группа Фактор-2 готовит для своих поклонников незабываемый вечер! 25 ноября 2023 года в клубе «Руки вверх!» состоится большой сольный концерт, который обещает стать настоящим музыкальным праздником.

Что ожидать от концерта?

На сцене прозвучат старые хиты, которые уже давно полюбились зрителям, а также новые композиции, которые группа подготовила специально для этого мероприятия. Фактор-2 известен своим уникальным стилем и неповторимой энергетикой, которая захватывает каждого слушателя.

Интересные факты о группе

Фактор-2 был основан в 1999 году и быстро завоевал популярность на российской музыкальной сцене.

Группа стала известна благодаря своим зажигательным хитам, таким как «На горизонте» и «Забудь».

Фактор-2 активно сотрудничает с известными продюсерами и композиторами, что делает их музыку разнообразной и актуальной.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте клуба и в кассах. Рекомендуем забронировать места заранее, так как ожидается большой наплыв зрителей.

Приходите на концерт Фактор-2 и погрузитесь в атмосферу музыки и драйва!