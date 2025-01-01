Фактор-2. Большой сольный концерт

Сольный концерт группы «Фактор 2» в Нижнем Новгороде

27 сентября на сцене РукиВВерх! в Нижнем Новгороде состоится долгожданный сольный концерт культовой пацанской группы нулевых — «Фактор 2». В этот вечер вы сможете насладиться живым исполнением хитов, под которые переживали самые яркие моменты своей молодости.

Не забытые хиты

На концерте прозвучат любимые песни, такие как «Скажи, красавица», «Весна», «Класс, детка, класс», «Казанова» и многие другие. Илья Подстрелов и Андрей Камаев вернут вас в атмосферу бурной молодости и беззаботных дней.

Дискотека 90-х

После концерта гостей ждет незабываемая Дискотека 90-х с ведущим, где вы сможете продолжить вечер в компании старых добрых хитов. Рекомендуем приходить пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы.

Важно знать

Сбор гостей: с 18:00

с 18:00 Начало концерта: 19:00

19:00 Обслуживание: во время концерта обслуживание ограничено, акции и скидки бара не действуют.

во время концерта обслуживание ограничено, акции и скидки бара не действуют. Возрастное ограничение: Вход строго 18+. При входе может потребоваться паспорт.

Вход строго 18+. При входе может потребоваться паспорт. Дресс-код: запрещены спортивные штаны. Вход может быть отказан в случае сильного опьянения.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу 90-х и насладиться живым выступлением «Фактор 2»! Мы ждем вас!