Фактор-2. Большой сольный концерт

27 сентября на сцене РукиВВерх! в Нижнем Новгороде состоится долгожданный сольный концерт культовой пацанской группы нулевых — «Фактор 2». В этот вечер вы сможете насладиться живым исполнением хитов, под которые переживали самые яркие моменты своей молодости.
На концерте прозвучат любимые песни, такие как «Скажи, красавица», «Весна», «Класс, детка, класс», «Казанова» и многие другие. Илья Подстрелов и Андрей Камаев вернут вас в атмосферу бурной молодости и беззаботных дней.
После концерта гостей ждет незабываемая Дискотека 90-х с ведущим, где вы сможете продолжить вечер в компании старых добрых хитов. Рекомендуем приходить пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы.
Не упустите возможность погрузиться в атмосферу 90-х и насладиться живым выступлением «Фактор 2»! Мы ждем вас!