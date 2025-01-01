Фактор-2. Большой сольный концерт на бис!

Возвращение «Фактора-2» в Новосибирск!

28 ноября культовая группа нулевых «Фактор-2» вновь порадует своих поклонников эксклюзивным концертом в Новосибирске. Эта группа — настоящая икона 90-х, и их музыка стала саундтреком для множества воспоминаний.

Вечер, который перенесёт вас в молодость

На сцене выступят Илья Подстрелов и Андрей Камаев, исполняя хиты, под которые вы гуляли до утра, влюблялись и пели хором. В программе вечера такие легендарные треки, как «Скажи, красавица», «Весна», «Класс, детка, класс», «Казанова» и многие другие. Это не просто концерт — это настоящее путешествие в золотое время вашей юности!

Не упустите шанс стать частью праздника

Приходите и пойте вместе с нами! Концерт обещает заряд эмоций и живой контакт с кумирами. После выступления вас ждет Дискотека 90-х с ведущим, чтобы продолжить вечер в той самой атмосфере. Для наилучших впечатлений рекомендуем приходить пораньше, чтобы занять лучшие места и сделать заказы.

Важно знать

Сбор гостей: с 18:00

Начало концерта: 19:30

19:30 Формат: ТАНЦПОЛ — вход без посадочного места; СТОЛЫ — место за столом (рекомендуется выкупать весь стол, чтобы избежать подсадки).

Бронирование: столы можно забронировать по билетам на концерт до 21:00.

Возрастное ограничение: Вход строго 18+. При внешнем виде моложе 18 лет потребуется паспорт.

Дресс-код: запрещены спортивные штаны.

запрещены спортивные штаны. Алкоголь: Мы можем отказать в посещении мероприятия, если вы будете в состоянии сильного опьянения.

Не упустите возможность вернуться в своё время! Закажите билеты сейчас и готовьтесь к незабываемому вечеру!