Fade in. Тимофеев-Нецветаев-Дегусаров-Федотов-Волков
12+
О концерте/спектакле

Концерт в Екатерининском собрании: Тимофеев-Нецветаев-Дегусаров-Федотов-Волков

Приглашаем вас на уникальный концерт, который пройдет в атмосферном Екатерининском собрании. Это событие объединит выдающихся музыкантов: Тимофеева, Нецветаева, Дегусарова, Федотова и Волкова. Каждый из них внес свой вклад в развитие современного музыкального искусства.

Музыкальные мастера под одной крышей

Каждый из исполнителей обладает уникальным стилем и мастерством. Тимофеев славится своей виртуозной игрой на инструменте, в то время как Нецветаев известен своими композиторскими работами. Дегусаров, Федотов и Волков также внесли значительный вклад в музыкальную сцену, что делает этот концерт настоящим праздником для любителей музыки.

Почему стоит посетить концерт?

Приходя на концерт, вы получите возможность насладиться не только исполнением известных произведений, но и погрузиться в атмосферу музыкального творчества. За кулисами каждого номера стоят интересные истории и профессиональные достижения музыкантов. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного музыкального опыта!

Приятные дополнения для зрителей

Для удобства зрителей в Екатерининском собрании предусмотрены все условия: комфортные места, доступная информация о концертах и возможные дополнительных программные мероприятия. Ждем вас на концерте, который обещает стать событием года!

Ноябрь
22 ноября суббота
19:00
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
от 1100 ₽

