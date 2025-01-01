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Фабрика слов
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Спектакль Фабрика слов

Мимы демонстрируют принципы устройства человеческого общения
Постановка
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке 6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

История о ценности слов

«Фабрика слов» — это трогательная и метафоричная история, которая учит ценности слов и их значимости в коммуникации. Спектакль по рассказу Аньес де Лестрад исследует, как в мире, где слова имеют свою цену, самое простое и искреннее чувство может быть трудно выразить. В необычном мире, где предлоги и прилагательные стоят как целые состояния, а составить полноценное предложение требует немалых усилий, маленький мальчик пытается понять, как выразить свои чувства к девочке, имея в распоряжении лишь ограниченный набор слов — «пыль» и «стул».

Эстетика французских 20-х
Спектакль в эстетике французских 20-х годов — это бережное и немногословное представление, наполненное живой музыкой, трогательными мимами и детским любопытством. Он является примером того, как искренние чувства могут быть выражены даже в условиях информационного шума и ограниченного словаря.

Идея постановки
Ольга Лапина в своей постановке подчеркивает, что настоящие чувства и важные смыслы всегда могут найти выражение, независимо от количества или ценности слов. Спектакль напоминает о том, что искренность и простота зачастую важнее любой сложности или богатства языка.

Режиссер
Ольга Лапина
В ролях
Елена Рагулина
Алексей Сергеев
Нина Щеголева
Роман Фомин
Валерия Куликова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
12:00 от 800 ₽
25 октября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
12:00 от 800 ₽
8 ноября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
12:00 от 800 ₽

Фотографии

Фабрика слов Фабрика слов Фабрика слов Фабрика слов Фабрика слов Фабрика слов Фабрика слов Фабрика слов Фабрика слов

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