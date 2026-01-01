Кукольный спектакль по книге Аньес де Лестрад

Добро пожаловать в мир, где каждое слово имеет цену, и общение доступно лишь избранным. Спектакль «Фабрика слов» перенесет зрителя в необычную страну, где говорить — роскошь, а мечтать и думать разрешено всем.

О чем спектакль?

Главный герой истории, мальчик Филеас, живет в стране, где слова покупают, как товары, и по карману это лишь богатым. У Филеаса — всего 14 слов, и он мечтает о велосипеде, но однажды всё меняет имя из семи букв: оно пробуждает чувства, о которых он раньше не знал. Новый мир открывается перед ним, и мечта о велосипеде исчезает на фоне других, более важных стремлений.

О постановке

Спектакль основан на одноименной книге французской писательницы Аньес де Лестрад и сочетает элементы кукольного и драматического театров. Эта антиутопическая история затрагивает темы любви, мечты и свободы, понятные зрителям всех возрастов. Постановка удивит необычными сценическими решениями и передаст всю многослойность мира, где говорят богатые, но чувствовать и любить способен каждый.

Не пропустите уникальную возможность окунуться в волшебный и поучительный мир «Фабрики слов»!