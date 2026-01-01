Фабрика слов
О спектакле

Спектакль о мечтах и словах Санкт-Петербургского театра «У Нарвских ворот»

Спектакль «Фабрика слов» основан на сказке Аньес де Лестрад и стал частью конкурсной программы IV Международного фестиваля театров кукол «Перекресток». В этой необычной стране существуют свои правила: слова здесь нужно покупать, а говорить — недешево. В «Фабрике слов» живет мальчик по имени Филеас, у которого всего 14 слов и заветная мечта о двухколёсном велосипеде. Однако однажды его мечта трансформируется, когда он находит слово, способное вместить в себя целый мир и чувства, ранее неизвестные ему.

Что же теперь с велосипедом? В этом мире, полном тишины, он уже не так важен. Как же правильно оценивать истинные желания?

О театре

Санкт-Петербургский Государственный детский драматический театр «Театр у Нарвских ворот» был основан 27 декабря 1990 года. Изначально он находился в ведении Администрации Кировского района, а с 2021 года перешёл под управление Комитета по культуре Санкт-Петербурга. В репертуаре театра более 50 спектаклей.

Художественный руководитель театра — Валентина Михайловна Лутц, заслуженный работник культуры РФ. Театр активно участвует в международных и российских театральных фестивалях, таких как «Славянский базар» в Беларуси, фестиваль кукольных театров в Сербии и «Волшебная лампа» в Чехии. Более 10 лет театр сотрудничал со Шведской школой искусств «Борис» в Гетеборге, выпустив совместно два спектакля.

