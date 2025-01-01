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Фабрика по изготовлению вундеркиндов
Киноафиша Фабрика по изготовлению вундеркиндов

Спектакль Фабрика по изготовлению вундеркиндов

Постановка
Шалом 12+
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль Театра Шалом об одарённой девочке с абсолютным слухом

«Фабрика по изготовлению вундеркиндов» — это трогательная и глубокая история об одарённой девочке Ане, обладающей абсолютным слухом. Спектакль поднимает важные вопросы о том, как одарённость может стать благословением и проклятием одновременно.

Одарённость и давление

Спектакль исследует сложные отношения между талантом и родительскими ожиданиями. С самого раннего возраста Ане ставят высокие требования: её отдают в специальную школу для одарённых детей, где каждое занятие направлено на создание будущих гениев. На стенах школы можно увидеть лозунги: «Главное не процесс, а результат», «Быть вторым — плохо», «Ты рождён побеждать». Такие установки формируют давление, под которым Аня начинает терять свою любовь к музыке.

Вопросы, которые ставит спектакль

Как долго можно заниматься искусством, не теряя интереса и радости? В какой момент стремление к успеху превращается в насилие? Спектакль поднимает важные вопросы о том, как родителям следует относиться к талантам своих детей. Нужно ли заставлять их следовать выбранному пути или позволить выбирать самостоятельно?

Финал и размышления

По мере взросления Аня начинает сомневаться в правильности выбранного пути. На протяжении спектакля зрители задаются вопросом: имеет ли она право отказаться от своего таланта? И как окружающие отреагируют на её выбор? Ответы на эти вопросы раскроются в финале спектакля, который обещает быть эмоциональным и насыщенным.

Не упустите возможность увидеть «Фабрику по изготовлению вундеркиндов» и задуматься о том, что значит быть одарённым в современном мире.

Режиссер
Анна Морозова
В ролях
Дарья Теплова
Юлия Захаркина
Андрей Мишустин
Алексей Романович
Юлия Чербаджи

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 сентября
Театральный проект 27 Санкт-Петербург, Комсомола, 2
19:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 17 сентября
Театральный проект 27 Санкт-Петербург, Комсомола, 2
19:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Театральный проект 27 Санкт-Петербург, Комсомола, 2
19:00 от 1100 ₽

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