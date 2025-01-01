Фабрика мультфильмов - это уникальный образовательно-выставочный проект для всей семьи, который проходит в рамках Большого фестиваля мультфильмов. Здесь зрители смогут погрузиться в удивительный мир анимации и стать частью творческого процесса.
В цехах «Фабрики» профессиональные режиссеры, художники и сценаристы проведут захватывающие мастер-классы по различным техникам анимации. Участники смогут научиться создавать свои собственные мультфильмы в таких направлениях, как:
Каждый день работы Фабрики мультфильмов (с 7 по 10 ноября) будет разбит на три сеанса по два часа. В каждом сеансе предусмотрено шесть маршрутов, обозначенных различными цветами:
Желтый маршрут включает три цеха:
Каждый участник сможет попробовать себя в разных стилях и техниках, создавая уникальные анимационные произведения. Этот опыт станет не только увлекательным, но и образовательным, позволяя разным поколениям узнать больше о мире анимации.
Не упустите возможность стать частью Фабрики мультфильмов и открыть в себе талант аниматора!