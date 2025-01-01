Фабрика мультфильмов - это уникальный образовательно-выставочный проект, проводимый в рамках Большого фестиваля мультфильмов. Здесь опытные режиссеры, художники и сценаристы приглашают детей и взрослых погрузиться в волшебный мир анимации, предлагая мастер-классы по различным техникам.
Участники смогут освоить такие техники, как:
Работа Фабрики мультфильмов пройдет в четыре дня с 7 по 10 ноября. Каждый день будет разбит на три сеанса по два часа. В каждом сеансе предусмотрены шесть маршрутов, обозначенных различными цветами: белый, красный, желтый, синий, зеленый и оранжевый.
Особое внимание стоит уделить zelenому маршруту, который включает три цеха:
Фабрика мультфильмов - это прекрасная возможность для всей семьи узнать о процессе создания мультфильмов и попробовать себя в роли аниматоров. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного проекта!