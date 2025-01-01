Меню
Фабрика мультфильмов. Зеленый маршрут
Билеты от 500₽
Киноафиша Фабрика мультфильмов. Зеленый маршрут

Фабрика мультфильмов. Зеленый маршрут

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Фабрика мультфильмов: мир анимации для всей семьи

Фабрика мультфильмов - это уникальный образовательно-выставочный проект, проводимый в рамках Большого фестиваля мультфильмов. Здесь опытные режиссеры, художники и сценаристы приглашают детей и взрослых погрузиться в волшебный мир анимации, предлагая мастер-классы по различным техникам.

Мастер-классы для всех

Участники смогут освоить такие техники, как:

  • пластилиновая анимация
  • перекладка
  • рисованная анимация
  • стоп-моушн
  • и многие другие

Структура сеансов

Работа Фабрики мультфильмов пройдет в четыре дня с 7 по 10 ноября. Каждый день будет разбит на три сеанса по два часа. В каждом сеансе предусмотрены шесть маршрутов, обозначенных различными цветами: белый, красный, желтый, синий, зеленый и оранжевый.

Зеленый маршрут

Особое внимание стоит уделить zelenому маршруту, который включает три цеха:

  • Цех предметной анимации
  • Цех озвучки
  • Цех живописи по стеклу

Фабрика мультфильмов - это прекрасная возможность для всей семьи узнать о процессе создания мультфильмов и попробовать себя в роли аниматоров. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного проекта!

Ноябрь
6 ноября четверг
11:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
14:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
17:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
7 ноября пятница
11:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
14:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
17:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
8 ноября суббота
11:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
14:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
17:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
9 ноября воскресенье
11:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
14:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
17:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽

Фотографии

Фабрика мультфильмов. Зеленый маршрут Фабрика мультфильмов. Зеленый маршрут Фабрика мультфильмов. Зеленый маршрут Фабрика мультфильмов. Зеленый маршрут Фабрика мультфильмов. Зеленый маршрут Фабрика мультфильмов. Зеленый маршрут Фабрика мультфильмов. Зеленый маршрут Фабрика мультфильмов. Зеленый маршрут Фабрика мультфильмов. Зеленый маршрут Фабрика мультфильмов. Зеленый маршрут Фабрика мультфильмов. Зеленый маршрут Фабрика мультфильмов. Зеленый маршрут Фабрика мультфильмов. Зеленый маршрут Фабрика мультфильмов. Зеленый маршрут Фабрика мультфильмов. Зеленый маршрут Фабрика мультфильмов. Зеленый маршрут Фабрика мультфильмов. Зеленый маршрут Фабрика мультфильмов. Зеленый маршрут Фабрика мультфильмов. Зеленый маршрут

Все выставки Москвы
