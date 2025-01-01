Фабрика мультфильмов: образы и технологии анимации

Фабрика мультфильмов - это уникальный образовательно-выставочный проект для всей семьи, который проходит в рамках Большого фестиваля мультфильмов. Здесь зрители смогут погрузиться в увлекательный мир анимации и узнать много нового о её создании.

Мастер-классы для всех

На Фабрике режиссеры, художники и сценаристы проводят мастер-классы по различным техникам анимации, таким как пластилиновая, перекладка, рисованная и стоп-моушн. Эти занятия предназначены как для детей, так и для взрослых, что делает проект доступным для всех желающих.

Сеансы и маршруты

Каждый день работы Фабрики мультфильмов с 7 по 10 ноября будет разбит на три сеанса по два часа. В рамках каждого сеанса предусмотрены шесть различных маршрутов, обозначенных цветами: белый, красный, желтый, синий, зеленый и оранжевый.

Синий маршрут

Особое внимание заслуживает синий маршрут, который включает в себя три цеха:

Цех комикса

Цех коллажной анимации

Цех рисованной анимации на планшете

Эти цеха позволят участникам изучить основы создания комиксов и различных анимационных техник, развивая творческое мышление и художественные навыки.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного мира анимации и открыть для себя новые горизонты творчества на Фабрике мультфильмов!