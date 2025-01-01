Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Фабрика мультфильмов. Синий маршрут
Билеты от 500₽
Киноафиша Фабрика мультфильмов. Синий маршрут

Фабрика мультфильмов. Синий маршрут

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Фабрика мультфильмов: образы и технологии анимации

Фабрика мультфильмов - это уникальный образовательно-выставочный проект для всей семьи, который проходит в рамках Большого фестиваля мультфильмов. Здесь зрители смогут погрузиться в увлекательный мир анимации и узнать много нового о её создании.

Мастер-классы для всех

На Фабрике режиссеры, художники и сценаристы проводят мастер-классы по различным техникам анимации, таким как пластилиновая, перекладка, рисованная и стоп-моушн. Эти занятия предназначены как для детей, так и для взрослых, что делает проект доступным для всех желающих.

Сеансы и маршруты

Каждый день работы Фабрики мультфильмов с 7 по 10 ноября будет разбит на три сеанса по два часа. В рамках каждого сеанса предусмотрены шесть различных маршрутов, обозначенных цветами: белый, красный, желтый, синий, зеленый и оранжевый.

Синий маршрут

Особое внимание заслуживает синий маршрут, который включает в себя три цеха:

  • Цех комикса
  • Цех коллажной анимации
  • Цех рисованной анимации на планшете

Эти цеха позволят участникам изучить основы создания комиксов и различных анимационных техник, развивая творческое мышление и художественные навыки.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного мира анимации и открыть для себя новые горизонты творчества на Фабрике мультфильмов!

Купить билет на выставка Фабрика мультфильмов. Синий маршрут

Помощь с билетами
Ноябрь
6 ноября четверг
11:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
14:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
17:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
7 ноября пятница
11:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
14:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
17:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
8 ноября суббота
11:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
14:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
17:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
9 ноября воскресенье
11:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
14:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
17:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽

Фотографии

Фабрика мультфильмов. Синий маршрут Фабрика мультфильмов. Синий маршрут Фабрика мультфильмов. Синий маршрут Фабрика мультфильмов. Синий маршрут Фабрика мультфильмов. Синий маршрут Фабрика мультфильмов. Синий маршрут Фабрика мультфильмов. Синий маршрут Фабрика мультфильмов. Синий маршрут Фабрика мультфильмов. Синий маршрут Фабрика мультфильмов. Синий маршрут Фабрика мультфильмов. Синий маршрут Фабрика мультфильмов. Синий маршрут Фабрика мультфильмов. Синий маршрут Фабрика мультфильмов. Синий маршрут Фабрика мультфильмов. Синий маршрут Фабрика мультфильмов. Синий маршрут Фабрика мультфильмов. Синий маршрут Фабрика мультфильмов. Синий маршрут Фабрика мультфильмов. Синий маршрут

В ближайшие дни

Цифровое шоу «VI Океан»
0+
Интерактивный Новые медиа
Цифровое шоу «VI Океан»
24 октября в 11:00 Арт-пространство Luminar
от 1200 ₽
Посещение постоянной экспозиции Дома-музея Щепкина
0+
Исторические выставки
Посещение постоянной экспозиции Дома-музея Щепкина
23 октября в 11:00 Дом-музей Щепкина
Билеты
Мультимедийная выставка «Большая Страна»
0+
Инсталляция Интерактивный
Мультимедийная выставка «Большая Страна»
8 октября в 16:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 325 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше