Фабрика мультфильмов. Розовый маршрут
Билеты от 500₽
Киноафиша Фабрика мультфильмов. Розовый маршрут

Фабрика мультфильмов. Розовый маршрут

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир мультфильмов на Фабрике

С 6 по 9 ноября Фабрика мультфильмов приглашает зрителей на уникальное событие. Каждый день работы будет разбит на три сеанса, каждый из которых продлится два часа. Это великолепная возможность окунуться в творческий процесс анимации и научиться новому!

Маршруты в мир анимации

В рамках каждого сеанса предусмотрено шесть маршрутов, каждый из которых назначен своим цветом. Участники смогут выбрать подходящий путь и исследовать различные направления анимационного искусства.

Розовый маршрут: три творческих цеха

Розовый маршрут включает в себя три цеха:

  • Цех меловой анимации: здесь зрители смогут узнать о традиционных приемах создания анимации с использованием мела.
  • Цех абстрактной анимации: данный цех предлагает уникальный подход к созданию анимации через абстрактные формы и объекты.
  • Цех цветочной анимации: в этом цехе цветы и природа станут главными героями анимационных историй.

Не упустите возможность увидеть, как обычные вещи становятся частью увлекательного мультфильма на Фабрике мультфильмов. Это будет незабываемый опыт для всех любителей анимации и искусства!

Ноябрь
6 ноября четверг
11:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
14:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
17:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
7 ноября пятница
11:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
14:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
17:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
8 ноября суббота
11:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
14:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
17:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
9 ноября воскресенье
11:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
14:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
17:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽

