С 6 по 9 ноября Фабрика мультфильмов приглашает зрителей на уникальное событие. Каждый день работы будет разбит на три сеанса, каждый из которых продлится два часа. Это великолепная возможность окунуться в творческий процесс анимации и научиться новому!
В рамках каждого сеанса предусмотрено шесть маршрутов, каждый из которых назначен своим цветом. Участники смогут выбрать подходящий путь и исследовать различные направления анимационного искусства.
Розовый маршрут включает в себя три цеха:
Не упустите возможность увидеть, как обычные вещи становятся частью увлекательного мультфильма на Фабрике мультфильмов. Это будет незабываемый опыт для всех любителей анимации и искусства!