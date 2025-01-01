Погружение в мир мультфильмов на Фабрике

С 6 по 9 ноября Фабрика мультфильмов приглашает зрителей на уникальное событие. Каждый день работы будет разбит на три сеанса, каждый из которых продлится два часа. Это великолепная возможность окунуться в творческий процесс анимации и научиться новому!

Маршруты в мир анимации

В рамках каждого сеанса предусмотрено шесть маршрутов, каждый из которых назначен своим цветом. Участники смогут выбрать подходящий путь и исследовать различные направления анимационного искусства.

Розовый маршрут: три творческих цеха

Розовый маршрут включает в себя три цеха:

Цех меловой анимации: здесь зрители смогут узнать о традиционных приемах создания анимации с использованием мела.

Цех абстрактной анимации: данный цех предлагает уникальный подход к созданию анимации через абстрактные формы и объекты.

Цех цветочной анимации: в этом цехе цветы и природа станут главными героями анимационных историй.

Не упустите возможность увидеть, как обычные вещи становятся частью увлекательного мультфильма на Фабрике мультфильмов. Это будет незабываемый опыт для всех любителей анимации и искусства!