«Фабрика мультфильмов» — это уникальный образовательно-выставочный проект, проходящий в рамках Большого фестиваля мультфильмов. Он предлагает зрителям стать частью волшебного мира анимации и погрузиться в увлекательный процесс создания мультфильмов.
В цехах «Фабрики» опытные режиссёры, художники и сценаристы проводят мастер-классы для детей и взрослых. Участники смогут научиться различным техникам анимации, включая:
Каждый день работы «Фабрики мультфильмов» с 7 по 10 ноября будет разбит на три сеанса по два часа. В каждом сеансе можно выбрать один из шести цветных маршрутов:
Оранжевый маршрут включает три удивительных цеха:
Не упустите шанс принять участие в этом захватывающем проекте, который подарит вам возможность узнать больше о мире мультфильмов и воплотить свои творческие идеи в жизнь!