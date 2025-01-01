Фабрика мультфильмов: творческое приключение для всей семьи

«Фабрика мультфильмов» — это уникальный образовательно-выставочный проект, проходящий в рамках Большого фестиваля мультфильмов. Он предлагает зрителям стать частью волшебного мира анимации и погрузиться в увлекательный процесс создания мультфильмов.

Мастер-классы для всех

В цехах «Фабрики» опытные режиссёры, художники и сценаристы проводят мастер-классы для детей и взрослых. Участники смогут научиться различным техникам анимации, включая:

пластилиновую анимацию

перекладку

рисованную анимацию

стоп-моушн

Сеансы и маршруты

Каждый день работы «Фабрики мультфильмов» с 7 по 10 ноября будет разбит на три сеанса по два часа. В каждом сеансе можно выбрать один из шести цветных маршрутов:

Белый

Красный

Желтый

Синий

Зеленый

Оранжевый

Оранжевый маршрут

Оранжевый маршрут включает три удивительных цеха:

Цех песочной анимации

Цех оптических игрушек

Цех классической рисованной анимации

Не упустите шанс принять участие в этом захватывающем проекте, который подарит вам возможность узнать больше о мире мультфильмов и воплотить свои творческие идеи в жизнь!