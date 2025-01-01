Меню
Фабрика мультфильмов. Оранжевый маршрут
Билеты от 500₽
Киноафиша Фабрика мультфильмов. Оранжевый маршрут

Фабрика мультфильмов. Оранжевый маршрут

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Фабрика мультфильмов: творческое приключение для всей семьи

«Фабрика мультфильмов» — это уникальный образовательно-выставочный проект, проходящий в рамках Большого фестиваля мультфильмов. Он предлагает зрителям стать частью волшебного мира анимации и погрузиться в увлекательный процесс создания мультфильмов.

Мастер-классы для всех

В цехах «Фабрики» опытные режиссёры, художники и сценаристы проводят мастер-классы для детей и взрослых. Участники смогут научиться различным техникам анимации, включая:

  • пластилиновую анимацию
  • перекладку
  • рисованную анимацию
  • стоп-моушн

Сеансы и маршруты

Каждый день работы «Фабрики мультфильмов» с 7 по 10 ноября будет разбит на три сеанса по два часа. В каждом сеансе можно выбрать один из шести цветных маршрутов:

  • Белый
  • Красный
  • Желтый
  • Синий
  • Зеленый
  • Оранжевый

Оранжевый маршрут

Оранжевый маршрут включает три удивительных цеха:

  • Цех песочной анимации
  • Цех оптических игрушек
  • Цех классической рисованной анимации

Не упустите шанс принять участие в этом захватывающем проекте, который подарит вам возможность узнать больше о мире мультфильмов и воплотить свои творческие идеи в жизнь!

Купить билет на выставка Фабрика мультфильмов. Оранжевый маршрут

Ноябрь
6 ноября четверг
11:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
14:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
17:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
7 ноября пятница
11:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
14:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
17:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
8 ноября суббота
11:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
14:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
17:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
9 ноября воскресенье
11:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
14:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
17:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽

Фотографии

