Фабрика мультфильмов - это уникальный образовательно-выставочный проект, который пройдет в рамках Большого фестиваля мультфильмов. Этот проект создан для всей семьи и предлагает каждому погрузиться в волшебный мир анимации.
В цехах Фабрики режиссеры, художники и сценаристы проведут увлекательные мастер-классы по различным техникам анимации. Участники смогут попробовать свои силы в пластилиновой анимации, перекладке, рисованной анимации, стоп-моушн и многом другом.
Фабрика мультфильмов будет работать с 7 по 10 ноября. Каждый день программы будет разбит на три сеанса по два часа. На каждом сеансе участники смогут выбрать один из шести маршрутов, обозначенных различными цветами: Белый, Красный, Желтый, Синий, Зеленый и Оранжевый.
Особое внимание стоит уделить Красному маршруту, который включает три интересных Цеха:
Каждый из цехов предоставляет уникальную возможность узнать о тонкостях создания анимации и применить полученные знания на практике. Заберите с собой не только новые навыки, но и незабываемые впечатления!
Присоединяйтесь к Фабрике мультфильмов и откройте для себя мир креативности и художественного самовыражения!