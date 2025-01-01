Фабрика мультфильмов: мир анимации для всей семьи

Фабрика мультфильмов - это уникальный образовательно-выставочный проект, который пройдет в рамках Большого фестиваля мультфильмов. Этот проект создан для всей семьи и предлагает каждому погрузиться в волшебный мир анимации.

Мастер-классы от профессионалов

В цехах Фабрики режиссеры, художники и сценаристы проведут увлекательные мастер-классы по различным техникам анимации. Участники смогут попробовать свои силы в пластилиновой анимации, перекладке, рисованной анимации, стоп-моушн и многом другом.

Расписание мастер-классов

Фабрика мультфильмов будет работать с 7 по 10 ноября. Каждый день программы будет разбит на три сеанса по два часа. На каждом сеансе участники смогут выбрать один из шести маршрутов, обозначенных различными цветами: Белый, Красный, Желтый, Синий, Зеленый и Оранжевый.

Красный маршрут

Особое внимание стоит уделить Красному маршруту, который включает три интересных Цеха:

Цех пластилиновой анимации

Цех сыпучей анимации

Цех GIF анимации

Каждый из цехов предоставляет уникальную возможность узнать о тонкостях создания анимации и применить полученные знания на практике. Заберите с собой не только новые навыки, но и незабываемые впечатления!

Присоединяйтесь к Фабрике мультфильмов и откройте для себя мир креативности и художественного самовыражения!