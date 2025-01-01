Меню
Фабрика мультфильмов. Красный маршрут
Билеты от 500₽
Киноафиша Фабрика мультфильмов. Красный маршрут

Фабрика мультфильмов. Красный маршрут

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Фабрика мультфильмов: мир анимации для всей семьи

Фабрика мультфильмов - это уникальный образовательно-выставочный проект, который пройдет в рамках Большого фестиваля мультфильмов. Этот проект создан для всей семьи и предлагает каждому погрузиться в волшебный мир анимации.

Мастер-классы от профессионалов

В цехах Фабрики режиссеры, художники и сценаристы проведут увлекательные мастер-классы по различным техникам анимации. Участники смогут попробовать свои силы в пластилиновой анимации, перекладке, рисованной анимации, стоп-моушн и многом другом.

Расписание мастер-классов

Фабрика мультфильмов будет работать с 7 по 10 ноября. Каждый день программы будет разбит на три сеанса по два часа. На каждом сеансе участники смогут выбрать один из шести маршрутов, обозначенных различными цветами: Белый, Красный, Желтый, Синий, Зеленый и Оранжевый.

Красный маршрут

Особое внимание стоит уделить Красному маршруту, который включает три интересных Цеха:

  • Цех пластилиновой анимации
  • Цех сыпучей анимации
  • Цех GIF анимации

Каждый из цехов предоставляет уникальную возможность узнать о тонкостях создания анимации и применить полученные знания на практике. Заберите с собой не только новые навыки, но и незабываемые впечатления!

Присоединяйтесь к Фабрике мультфильмов и откройте для себя мир креативности и художественного самовыражения!

Ноябрь
6 ноября четверг
11:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
14:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
17:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
7 ноября пятница
11:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
14:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
17:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
8 ноября суббота
11:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
14:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
17:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
9 ноября воскресенье
11:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
14:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽
17:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 500 ₽

Фотографии

Фабрика мультфильмов. Красный маршрут Фабрика мультфильмов. Красный маршрут Фабрика мультфильмов. Красный маршрут Фабрика мультфильмов. Красный маршрут Фабрика мультфильмов. Красный маршрут Фабрика мультфильмов. Красный маршрут Фабрика мультфильмов. Красный маршрут Фабрика мультфильмов. Красный маршрут Фабрика мультфильмов. Красный маршрут Фабрика мультфильмов. Красный маршрут Фабрика мультфильмов. Красный маршрут Фабрика мультфильмов. Красный маршрут Фабрика мультфильмов. Красный маршрут Фабрика мультфильмов. Красный маршрут Фабрика мультфильмов. Красный маршрут Фабрика мультфильмов. Красный маршрут Фабрика мультфильмов. Красный маршрут Фабрика мультфильмов. Красный маршрут Фабрика мультфильмов. Красный маршрут

