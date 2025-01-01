Спектакль Фабрика монстриков

Интерактивный фэнтези-мюзикл для детей «Кто они - эти жуткие монстрики?»

Погрузитесь в мир удивительных приключений с интерактивным фэнтези-мюзиклом для детей «Кто они - эти жуткие монстрики?». На сцене вас ждёт незабываемая история о молодом Кошмаре, который, несмотря на своё пугающее происхождение, неожиданно подружился с Девочкой. Эта дружба способна разрушить Империю Монстров!

Сюжет

На фабрике, созданной для запугивания людей, происходит настоящая революция. Глава фабрики, не желая мириться с этой дружбой, отправляет своих «страшных» сотрудников в мир людей. Зрителям предстоит выяснить, как можно помочь персонажам. Может, стоит подружиться со своими страхами и фобиями? Или посмеяться над ними? Вместе с юными зрителями решение будет обязательно найдено!

Действующие лица и исполнители

Мама (Монстр Миссис Корни) — З.А. России Анна Альт (Анна Гончарова)

— З.А. России Анна Альт (Анна Гончарова) Папа (Фантом Мистер Оулу) — лауреат межд. конк. Денис Стебунов (Александр Фастовский, Александр Шишкин)

— лауреат межд. конк. Денис Стебунов (Александр Фастовский, Александр Шишкин) Девочка (Монстрик) — лауреат всерос. конк. Жанна Андреева (Анастасия Елисеева, Юлия Митина)

— лауреат всерос. конк. Жанна Андреева (Анастасия Елисеева, Юлия Митина) Кошмар Мистер Бэмс — Юрий Бессонов, Александр Теплов

— Юрий Бессонов, Александр Теплов Фобия Миссис Флау — лауреат всерос. конк. Людмила Кафтайкина, Юлия Киршина, Вера Лофицкая

— лауреат всерос. конк. Людмила Кафтайкина, Юлия Киршина, Вера Лофицкая Ужас Мистер Треш — Никита Шилкин, Станислав Якубовский

— Никита Шилкин, Станислав Якубовский Ужас Мисс Лиич — лауреат межд. конк. Тамила Делавер, Анна Скрипалёва, Ирина Химина

— лауреат межд. конк. Тамила Делавер, Анна Скрипалёва, Ирина Химина Ужас Мистер Ханси Блэк — лауреат межд. конк. Александр Миненко, Александр Манохин

Зачем стоит посетить спектакль?

«Страшно» интересный интерактивный музыкальный спектакль подарит детям возможность не только насладиться увлекательной историей, но и стать частью её. Юные зрители смогут взаимодействовать с персонажами, что делает каждый показ уникальным и незабываемым.

Не упустите шанс стать свидетелем этой удивительной истории о дружбе и преодолении страхов! Спектакль «Кто они - эти жуткие монстрики?» обещает подарить радость и смех не только детям, но и взрослым.