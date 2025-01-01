Спектакль Фабрика монстриков

Погрузитесь в мир удивительных приключений с интерактивным фэнтези-мюзиклом для детей «Кто они - эти жуткие монстрики?». На сцене вас ждёт незабываемая история о молодом Кошмаре, который, несмотря на своё пугающее происхождение, неожиданно подружился с Девочкой. Эта дружба способна разрушить Империю Монстров!
На фабрике, созданной для запугивания людей, происходит настоящая революция. Глава фабрики, не желая мириться с этой дружбой, отправляет своих «страшных» сотрудников в мир людей. Зрителям предстоит выяснить, как можно помочь персонажам. Может, стоит подружиться со своими страхами и фобиями? Или посмеяться над ними? Вместе с юными зрителями решение будет обязательно найдено!
«Страшно» интересный интерактивный музыкальный спектакль подарит детям возможность не только насладиться увлекательной историей, но и стать частью её. Юные зрители смогут взаимодействовать с персонажами, что делает каждый показ уникальным и незабываемым.
Не упустите шанс стать свидетелем этой удивительной истории о дружбе и преодолении страхов! Спектакль «Кто они - эти жуткие монстрики?» обещает подарить радость и смех не только детям, но и взрослым.