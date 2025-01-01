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Фабрика монстриков
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Киноафиша Фабрика монстриков

Спектакль Фабрика монстриков

Постановка
Поколение. Сцена на улице Радио 6+
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Интерактивный фэнтези-мюзикл для детей «Кто они - эти жуткие монстрики?»

Погрузитесь в мир удивительных приключений с интерактивным фэнтези-мюзиклом для детей «Кто они - эти жуткие монстрики?». На сцене вас ждёт незабываемая история о молодом Кошмаре, который, несмотря на своё пугающее происхождение, неожиданно подружился с Девочкой. Эта дружба способна разрушить Империю Монстров!

Сюжет

На фабрике, созданной для запугивания людей, происходит настоящая революция. Глава фабрики, не желая мириться с этой дружбой, отправляет своих «страшных» сотрудников в мир людей. Зрителям предстоит выяснить, как можно помочь персонажам. Может, стоит подружиться со своими страхами и фобиями? Или посмеяться над ними? Вместе с юными зрителями решение будет обязательно найдено!

Действующие лица и исполнители

  • Мама (Монстр Миссис Корни) — З.А. России Анна Альт (Анна Гончарова)
  • Папа (Фантом Мистер Оулу) — лауреат межд. конк. Денис Стебунов (Александр Фастовский, Александр Шишкин)
  • Девочка (Монстрик) — лауреат всерос. конк. Жанна Андреева (Анастасия Елисеева, Юлия Митина)
  • Кошмар Мистер Бэмс — Юрий Бессонов, Александр Теплов
  • Фобия Миссис Флау — лауреат всерос. конк. Людмила Кафтайкина, Юлия Киршина, Вера Лофицкая
  • Ужас Мистер Треш — Никита Шилкин, Станислав Якубовский
  • Ужас Мисс Лиич — лауреат межд. конк. Тамила Делавер, Анна Скрипалёва, Ирина Химина
  • Ужас Мистер Ханси Блэк — лауреат межд. конк. Александр Миненко, Александр Манохин

Зачем стоит посетить спектакль?

«Страшно» интересный интерактивный музыкальный спектакль подарит детям возможность не только насладиться увлекательной историей, но и стать частью её. Юные зрители смогут взаимодействовать с персонажами, что делает каждый показ уникальным и незабываемым.

Не упустите шанс стать свидетелем этой удивительной истории о дружбе и преодолении страхов! Спектакль «Кто они - эти жуткие монстрики?» обещает подарить радость и смех не только детям, но и взрослым.

Режиссер
Наталья Замниборщ
В ролях
Анна Альт
Анна Гончарова
Денис Стебунов
Александр Фастовский
Александр Шишкин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 октября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
14:00 от 800 ₽
29 ноября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
13:00 от 800 ₽

Фотографии

Фабрика монстриков

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