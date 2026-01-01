Спектакль Фабрика Деда Мороза

Новогоднее игровое шоу «Фабрика Деда Мороза»

Волшебное приключение, которое приведет детей и их родителей в самое сердце новогоднего чуда! На шоу малыши окажутся в мире, где Дедушка Мороз, Снегурочка и весёлые снеговики создают новогодние подарки и проводят незабываемые игры.

Основные особенности шоу:

Ограниченное количество участников — всего 30 детей на шоу, что обеспечивает максимальное внимание и взаимодействие с героями.

— всего 30 детей на шоу, что обеспечивает максимальное внимание и взаимодействие с героями. Интерактивные игры — дети не просто смотрят, а становятся активными участниками, участвуя в хороводах, мини-шоу, танцах и других развлекательных программах.

— дети не просто смотрят, а становятся активными участниками, участвуя в хороводах, мини-шоу, танцах и других развлекательных программах. Акцент на вовлеченность — каждый ребенок будет важной частью действия, взаимодействуя с мягким реквизитом и участвуя в развивающих играх.

— каждый ребенок будет важной частью действия, взаимодействуя с мягким реквизитом и участвуя в развивающих играх. Фотосессия с героями — дети смогут сделать памятные фотографии с Дедом Морозом, Снегурочкой и снеговиками.

— дети смогут сделать памятные фотографии с Дедом Морозом, Снегурочкой и снеговиками. Игровая зона вместо сцены — малыши будут играть на мягких подушках и мешках, создавая атмосферу полного погружения в шоу.

— малыши будут играть на мягких подушках и мешках, создавая атмосферу полного погружения в шоу. Продолжительность — 50 минут увлекательных событий без антракта, которые подарят детям море эмоций и веселья.

Для родителей:

Удобные места на мягких пуфиках и подушках, где можно отдохнуть, пока дети развлекаются.

Уникальная возможность сделать фотографии и насладиться временем отдыха, зная, что дети в надежных руках профессиональных артистов.

Дополнительная информация: