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Фабрика Деда Мороза
Киноафиша Фабрика Деда Мороза

Спектакль Фабрика Деда Мороза

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О спектакле

Новогоднее игровое шоу «Фабрика Деда Мороза»

Волшебное приключение, которое приведет детей и их родителей в самое сердце новогоднего чуда! На шоу малыши окажутся в мире, где Дедушка Мороз, Снегурочка и весёлые снеговики создают новогодние подарки и проводят незабываемые игры.

Основные особенности шоу:

  • Ограниченное количество участников — всего 30 детей на шоу, что обеспечивает максимальное внимание и взаимодействие с героями.
  • Интерактивные игры — дети не просто смотрят, а становятся активными участниками, участвуя в хороводах, мини-шоу, танцах и других развлекательных программах.
  • Акцент на вовлеченность — каждый ребенок будет важной частью действия, взаимодействуя с мягким реквизитом и участвуя в развивающих играх.
  • Фотосессия с героями — дети смогут сделать памятные фотографии с Дедом Морозом, Снегурочкой и снеговиками.
  • Игровая зона вместо сцены — малыши будут играть на мягких подушках и мешках, создавая атмосферу полного погружения в шоу.
  • Продолжительность — 50 минут увлекательных событий без антракта, которые подарят детям море эмоций и веселья.

Для родителей:

  • Удобные места на мягких пуфиках и подушках, где можно отдохнуть, пока дети развлекаются.
  • Уникальная возможность сделать фотографии и насладиться временем отдыха, зная, что дети в надежных руках профессиональных артистов.

Дополнительная информация:

  • Фирменный новогодний подарок: специально подготовленный набор с играми, сладкими и полезными сувенирами. Цена подарка — 990 рублей.
  • Возрастная категория: 3+ (билет необходим каждому ребенку старше 12 месяцев).
  • Идеальное время для семейного отдыха — шоу, которое обеспечит радость и для детей, и для их родителей!

Фотографии

Фабрика Деда Мороза Фабрика Деда Мороза Фабрика Деда Мороза Фабрика Деда Мороза Фабрика Деда Мороза Фабрика Деда Мороза
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