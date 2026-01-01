Фаберже Джаз. Faberge Jazz

Музыкальный вечер в стиле джаз

Петербургский дуэт Faberge Jazz предлагает уникальное музыкальное шоу, которое перенесет вас в атмосферу фильмов Вуди Аллен и Франции 30-х годов. Насыщенные мелодии в стилях gypsy jazz, swing, hot club и retro music создаются с помощью саксофона и гитары.

Звуки ушедшей эпохи

Музыка Джанго Рейнхардта, царящая в те времена, когда утончённый Париж встречался с горячей цыганской культурой, создает поистине уникальную атмосферу. Тёплый, бархатный саксофон в сочетании с живой ритмичной гитарой гарантирует вечер, полный лёгкости, романтики и немного хулиганства.

Погрузитесь в музыку

Это мероприятие станет прекрасной возможностью замедлиться, насладиться моментом и полностью раствориться в звуках живого джаза. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя магию музыкального вечера, который обещает подарить незабываемые эмоции.