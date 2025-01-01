Меню
Faberge Jazz duo. Романтический джаз при свечах
Faberge Jazz duo. Романтический джаз при свечах

Faberge Jazz duo. Романтический джаз при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Теплый вечер джаза в Ротонде Дома голландской церкви

Ротонда Дома голландской церкви (Центр искусства и музыки на Невском 20) — уникальное культурное пространство с богатой историей. В XVIII веке здесь находился голландский квартал, а позже — Голландская реформатская церковь с великолепным органом Walcker. Сегодня в этом живописном здании установлен исторический голландский орган 1910 года, созданный мастером Мартом Вермейленом. Он был привезен из Нидерландов в 2020 году и теперь радует зрителей в Капелле Санкт-Петербурга.

Концерт Faberge Jazz Duo

В этот вечер вас ожидает особенный концерт, который позволят вам отрешиться от повседневности. Ансамбль Faberge Jazz Duo предложит погрузиться в атмосферу романтического джаза. В программе — легкие джазовые композиции, оригинальные аранжировки и кавер-версии вечнозеленых хитов.

Слушателям будут представлены завораживающие мелодии о любви и романтических отношениях. Быстрые и мелодичные переходы гитарной партии в исполнении Макса Пинчука, нежный саксофон Лады Поповой и привлекательная подборка запоминающихся мелодий создадут стильное джазовое звучание.

Информация о концерте

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться атмосферой романтики и музыки в одном из самых красивых мест города!

Купить билет на концерт

Расписание

