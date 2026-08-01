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Faberge jazz duo. Джаз под открытым небом
Киноафиша Faberge jazz duo. Джаз под открытым небом

Faberge jazz duo. Джаз под открытым небом

6+
Продолжительность 70 минут
Возраст 6+

О концерте

Концерт джазового ансамбля Faberge Jazz duo в храме Елизаветы

В живописном дворике храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы в летом вас ожидает захватывающее музыкальное событие. Каждую пятницу в 20:00 лучшие музыканты предлагают насладиться мелодиями разных стран и эпох — от средневековья до современности.

Белоснежный шпиль храма, спроектированный выдающимся зодчим Николаем Бенуа, располагается в потаенном уголке Петербурга, вдали от шумных туристических троп. За это время у вас будет возможность узнать занимательные факты из истории храма и посетить семейное захоронение династии Бенуа в крипте церкви.

Архитектурный шедевр Бенуа был возведён в неороманском стиле в период с 1856 по 1859 годы. Колокольня, добавленная позже по желанию прихода, вызвала недовольство у самого зодчего, так как нарушила гармонию его замысла. В советское время храм пережил закрытие и разрушение, но в начале XXI века он был возвращён верующим.

Музыкальная программа

В этот вечер вас ждёт уникальный концерт от Faberge Jazz duo. Ансамбль предлагает вам отрешиться от повседневных забот и оказаться в атмосфере романтического джаза. В программе — легкие джазовые композиции, оригинальные аранжировки и кавер-версии вечнозеленых хитов о любви и романтических отношениях. Быстрые и мелодические переходы гитары в сочетании с нежным звучанием саксофона подарят вам незабываемые эмоции.

Исполнители

  • Макс Пинчук — гитара, вокал
  • Лада Попова — саксофон

Билеты и дополнительные условия

Обратите внимание, что в продаже есть билеты двух категорий — с экскурсией и без. Экскурсия начнется после концерта. В случае неблагоприятных погодных условий концерт будет перенесён в внутренние помещения храма.

Дорогие зрители! Из-за нестабильной работы мобильного интернета рекомендуем заранее сохранить билеты в вашем смартфоне или распечатать их. Спасибо за понимание!

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта и подходит для зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Faberge jazz duo. Джаз под открытым небом

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В других городах
Август
21 августа пятница
20:00
Приход Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы Санкт-Петербург, Минеральная, 21, литера Д

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