f0lk
Киноафиша f0lk

f0lk

16+
Возраст 16+

О концерте

Новый альбом f0lk в клубе «Kultura»

Артист новой хип-хоп волны f0lk готов порадовать своих поклонников свежими композициями. Он презентует свой новый альбом в уникальном пространстве клуба «Kultura» в Волгограде.

Музыка, которую ждали

На этом мероприятии зрители смогут услышать не только новые треки, но и уже полюбившиеся хиты артиста. f0lk отличается оригинальным стилем и необычными ритмами, которые давно завоевали сердца его фанатов.

Об атмосфере клуба

Клуб «Kultura» славится своей творческой атмосферой и уютной обстановкой, что делает его идеальным местом для музыкальных событий. Здесь вы сможете насладиться качественным звуком и уникальным оформлением, которые добавляют особый шарм мероприятию.

Не упустите возможность

Это событие — отличная возможность погрузиться в мир современной хип-хоп культуры и стать частью уникального музыкального опыта. Не упустите шанс встретиться с f0lk и насладиться его музыкой вживую!

Купить билет на концерт f0lk

Март
13 марта пятница
20:00
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
от 1200 ₽

