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F. Жюли
Киноафиша F. Жюли

Спектакль F. Жюли

16+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«F. Жюли» Сергея Азеева в «Скороходе» — шведская классика в современной русской интерпретации

Жанр спектакля можно охарактеризовать как трагифарс, который погружает зрителя в мир глубоких эмоций и экспрессии.

Синтез искусства

«F. Жюли» — это синтезированный театр, где все элементы: пластика, слово, музыка, декорации, костюмы, видео и свет, работают в гармонии друг с другом. Невозможно представить этот спектакль без каждого из этих компонентов, так как они создают уникальную атмосферу, позволяющую зрителю полностью погрузиться в происходящее на сцене.

Тематика спектакля

История спектакля затрагивает важные социальные темы. Он рассказывает о том, как общество может искажать ценности и сломать человека под давлением внешних факторов. Главный герой сталкивается с разрушением своей мечты и внутренним конфликтом, что делает постановку актуальной и резонирующей с современностью.

Интересные факты

Спектакль уже успел привлечь внимание критиков и зрителей благодаря своей глубокой проработке персонажей и необычной сценической форме. Рекомендуем не пропустить возможность увидеть эту уникальную постановку и задуматься над её важными вопросами.

Режиссер
Сергей Азеев
В ролях
Мария Селезнева
Виталий Гудков
Ольга Иванова
Вера​ Латышева
Варвара Щербакова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 сентября
Скороход Санкт-Петербург, Московский просп., 107, корп. 5, 4 этаж
20:00 от 1600 ₽

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