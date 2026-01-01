Ф. Шуберт. ГАСК, дирижёр – В. Полянский
Билеты от 500₽
6+
О концерте

Ф. Шуберт в исполнении ГАСК

Государственная академическая симфоническая капелла России приглашает зрителей на уникальный музыкальный вечер, посвященный творчеству Ф. Шуберта. Под управлением дирижера Валерия Полянского будет исполнена одна из самых ярких и популярных симфоний композитора.

Творчество Шуберта

Франц Шуберт — австрийский композитор, который оставил неизгладимый след в истории классической музыки. Его произведения известны своей мелодичностью и глубиной чувств. Шуберт не дожил до признания своего гения, однако его музыка стала основой для развития романтического направления в искусстве.

Что ожидать на концерте

На этом выступлении ГАСК зрители смогут насладиться не только симфониями, но и камерной музыкой, которая продемонстрирует весь спектр таланта Шуберта. Это отличная возможность прикоснуться к шедеврам классической музыки и вспомнить важные страницы музыкальной истории.

Не упустите шанс услышать в живом исполнении произведения композитора, который способен передать самые тонкие эмоциональные переживания через свои ноты.

Январь
18 января понедельник
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 500 ₽

