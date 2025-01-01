Меню
Ф. Копачевский (фортепиано), Ю. Биховец (саксофон)
Билеты от 900₽
Ф. Копачевский (фортепиано), Ю. Биховец (саксофон)

Ф. Копачевский (фортепиано), Ю. Биховец (саксофон)

6+
Возраст 6+
Билеты от 900₽

О концерте

Концерт в «Зарядье»

Филипп Копачевский (фортепиано) и Юлия Биховец (саксофон) приглашают вас на уникальный музыкальный вечер, посвященный произведениям выдающихся композиторов романтической эпохи: Шопена, Брамса и Чайковского. Каждый из этих мастеров создал свой неповторимый стиль, объединенный общей стремлением к передаче глубинных чувств через музыку.

Романтизм в музыке

Композиторы романтизма, родом из Польши, Германии и России, в значительной степени изменили представление о красоте в музыке. Их творчество отличает не только эмоциональная глубина, но и смелая свобода формы, позволяющая передать сложнейшие психологические состояния. В то же время, они умело сохраняли и адаптировали музыкальные каноны, которые восходят к эпохе Просвещения.

Программа концерта

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

I отделение

  • Фредерик Шопен:
    • Полонез ля-бемоль мажор, ор. 53
    • Колыбельная, ор. 57
    • Скерцо № 2 си-бемоль минор, ор. 31
  • Иоганнес Брамс:
    • Соната № 2 для кларнета и фортепиано, ор. 120 (переложение для альт-саксофона и фортепиано)

II отделение

  • Эмиль Бонно:
    • Каприс в форме вальса для альт-саксофона и фортепиано
  • Петр Ильи Чайковский:
    • Концерт для скрипки с оркестром ре-мажор, соч. 35
    • II. Canzonetta: Andante
    • III. Finale: Allegro vivacissimo (переложение Ю. Биховец для саксофона-сопрано)
  • Арам Хачатурян:
    • Лезгинка из балета «Гаянэ» (переложение для саксофона-сопрано)

Не упустите возможность насладиться искусством живой музыки и погрузиться в атмосферу романтизма!

Купить билет на концерт Ф. Копачевский (фортепиано), Ю. Биховец (саксофон)

Помощь с билетами
Декабрь
18 декабря четверг
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 900 ₽

