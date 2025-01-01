Ф. Копачевский (фортепиано), Ю. Биховец (саксофон)

Филипп Копачевский (фортепиано) и Юлия Биховец (саксофон) приглашают вас на уникальный музыкальный вечер, посвященный произведениям выдающихся композиторов романтической эпохи: Шопена, Брамса и Чайковского. Каждый из этих мастеров создал свой неповторимый стиль, объединенный общей стремлением к передаче глубинных чувств через музыку.
Композиторы романтизма, родом из Польши, Германии и России, в значительной степени изменили представление о красоте в музыке. Их творчество отличает не только эмоциональная глубина, но и смелая свобода формы, позволяющая передать сложнейшие психологические состояния. В то же время, они умело сохраняли и адаптировали музыкальные каноны, которые восходят к эпохе Просвещения.
Не упустите возможность насладиться искусством живой музыки и погрузиться в атмосферу романтизма!