Ф. Копачевский (фортепиано), Ю. Биховец (саксофон)

Концерт в «Зарядье»

Филипп Копачевский (фортепиано) и Юлия Биховец (саксофон) приглашают вас на уникальный музыкальный вечер, посвященный произведениям выдающихся композиторов романтической эпохи: Шопена, Брамса и Чайковского. Каждый из этих мастеров создал свой неповторимый стиль, объединенный общей стремлением к передаче глубинных чувств через музыку.

Романтизм в музыке

Композиторы романтизма, родом из Польши, Германии и России, в значительной степени изменили представление о красоте в музыке. Их творчество отличает не только эмоциональная глубина, но и смелая свобода формы, позволяющая передать сложнейшие психологические состояния. В то же время, они умело сохраняли и адаптировали музыкальные каноны, которые восходят к эпохе Просвещения.

Программа концерта

I отделение

Фредерик Шопен: Полонез ля-бемоль мажор, ор. 53 Колыбельная, ор. 57 Скерцо № 2 си-бемоль минор, ор. 31

Иоганнес Брамс: Соната № 2 для кларнета и фортепиано, ор. 120 (переложение для альт-саксофона и фортепиано)



II отделение

Эмиль Бонно: Каприс в форме вальса для альт-саксофона и фортепиано

Петр Ильи Чайковский: Концерт для скрипки с оркестром ре-мажор, соч. 35 II. Canzonetta: Andante III. Finale: Allegro vivacissimo (переложение Ю. Биховец для саксофона-сопрано)

Арам Хачатурян: Лезгинка из балета «Гаянэ» (переложение для саксофона-сопрано)



