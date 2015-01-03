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Эзоп
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Спектакль Эзоп

Постановка
Буфф 16+
Продолжительность 3 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

«Эзоп» — мюзикл о любви и свободе

Лауреат премии «Золотой софит»

Спектакль «Эзоп», который стал лауреатом Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит - 2017» в номинации «Лучшая мужская роль» (Мурад Султаниязов), представляет собой музыкальную интерпретацию трагикомедии Николая Денисова «Ночная басня про любовь».

История великого баснописца

Мюзикл, написанный Максимом Дунаевским, основан на жизнеописании легендарного греческого баснописца Эзопа. Это пронзительная история о любви и свободе, о сложности выбора, которая затрагивает самые глубокие чувства.

Режиссёрский взгляд

Режиссёр-постановщик спектакля, народный артист России Исаак Штокбант, говорит: «К жизни Эзопа, который был рабом и боролся за свою свободу, я обращаюсь во второй раз. Главное, что я хочу донести до зрителя, — это его внутренние муки при выборе между любовью к женщине и стремлением стать свободным человеком».

Не упустите возможность погрузиться в эту глубокую и вдохновляющую историю!

Режиссер
Исаак Штокбант
В ролях
Мурад Султаниязов
Евгений Александров
Александр Исаков
Виктория Заболотная
Наталья Мартынова

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В других городах
Сентябрь
Октябрь
13 сентября воскресенье
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1500 ₽
18 октября воскресенье
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
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Театр Буфф — как погиб и возродился любимый театр интеллигенции
Театр Буфф — как погиб и возродился любимый театр интеллигенции История театра Буфф — это захватывающий рассказ о ярких взлетах и резких падениях. Она охватывает несколько столетий и совершенно разные эпохи. Театр, который вносил в жизнь дореволюционных петербуржцев гротеск, яркие краски и драйв, за что в советское время его одним из первых закрыли. И это уникальная история того, как спустя почти 70 лет молчания театр Буфф возродился благодаря энтузиастам и ценителям своей истории. Таких сюжетов очень мало. В новой статье мы погрузимся в два переломных момента российской истории — Октябрьскую революцию и Перестройку, ведь это поможет нам рассказать вам, что такое театр Буфф. 
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