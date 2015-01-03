«Эзоп» — мюзикл о любви и свободе

Лауреат премии «Золотой софит»

Спектакль «Эзоп», который стал лауреатом Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит - 2017» в номинации «Лучшая мужская роль» (Мурад Султаниязов), представляет собой музыкальную интерпретацию трагикомедии Николая Денисова «Ночная басня про любовь».

История великого баснописца

Мюзикл, написанный Максимом Дунаевским, основан на жизнеописании легендарного греческого баснописца Эзопа. Это пронзительная история о любви и свободе, о сложности выбора, которая затрагивает самые глубокие чувства.

Режиссёрский взгляд

Режиссёр-постановщик спектакля, народный артист России Исаак Штокбант, говорит: «К жизни Эзопа, который был рабом и боролся за свою свободу, я обращаюсь во второй раз. Главное, что я хочу донести до зрителя, — это его внутренние муки при выборе между любовью к женщине и стремлением стать свободным человеком».

Не упустите возможность погрузиться в эту глубокую и вдохновляющую историю!