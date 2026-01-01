Спектакль Эзоп

Оповещения от Киноафиши
Эзоп
Постановка
Буфф 16+
Возраст 16+

Мюзикл о Эзопе в театре «Буфф»

Театр «Буфф» в Санкт-Петербурге представляет мюзикл, основанный на жизнеописании греческого баснописца Эзопа. Пьеса Николая Денисова «Ночная басня про любовь» является основой этой трагикомедии, в которой поднимаются важные темы о любви и свободе.

Мюзикл, написанный Максимом Дунаевским, рассказывает пронзительную историю о тяжёлых выборах, с которыми сталкивается Эзоп. Режиссёр-постановщик Исаак Штокбант, народный артист Российской Федерации, уже второй раз обращается к жизни этого удивительного персонажа, который, будучи рабом, стремится к свободе.

Основная идея

Исаак Штокбант делится своими мыслями о спектакле: «Я хочу донести до сознания зрителя, как рвал Эзоп своё сердце, и какие трудности он переживал, выбирая между любовью к женщине и мечтой о свободе». Этот сюжет позволяет глубже понять как личные, так и социальные конфликты, с которыми сталкивался Эзоп.

Главные роли

На сцене зрители увидят заслуженного артиста Российской Федерации Мурада Султаниязова в роли Эзопа. Его исполнение, отмеченное множеством призов, позволит по-новому взглянуть на этот исторический образ.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который понравится любителям истории и глубокой человеческой драме!

Март
Апрель
22 марта воскресенье
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1500 ₽
25 апреля суббота
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1500 ₽

Фотографии

Эзоп Эзоп

