Ежулька и все-все-все!
6+
Возраст 6+

О спектакле

Трогательная история о дружбе от Театральной студии «17»

Театральная студия «17» на сцене «Прогресса» представляет спектакль «Ежулька и все, все, все!» по мотивам книги Лорен Кастильо в переводе Ольги Варшавер. Этот сентиментальный рассказ станет настоящим открытием для всей семьи.

Сюжет

Знаете ли вы, что ваши плюшевые игрушки умеют дружить по-настоящему? Когда опасность грозит Другу, Ежулька отправляется в увлекательное приключение, полное чудес и страхов. Она доказвает, что можно отважиться на все ради дружбы, даже на самопожертвование. На этом пути Ежулька находит новых друзей и преодолевает преграды.

Творческий состав

Режиссером спектакля выступает заслуженный артист России Александр Новиков, а за пластикой движений отвечает Никита Чумаков. Их мастерство обогатит спектакль яркими моментами и запоминающимися сценами.

Важно знать

Обратите внимание, что каждому зрителю, независимо от возраста, необходим отдельный билет. Не упустите шанс увидеть трогательную историю о верной дружбе — самом большом волшебстве в нашей жизни!

Купить билет на спектакль Ежулька и все-все-все!

Март
29 марта воскресенье
12:00
ЦКИ «Прогресс» Воронеж, Фридриха Энгельса, 52
от 600 ₽

