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Ёжик в тумане
Киноафиша Ёжик в тумане

Спектакль Ёжик в тумане

Постановка
Театр РОСТА 6+
Возраст 6+

О спектакле

Сказочные истории о дружбе и любви по мотивам сказок Сергея Козлова в театре РОСТА

Театр РОСТА в Царицыно представляет спектакль по мотивам сказок Сергея Козлова. В уютной компании знакомых героев, таких как Мышка, Светлячок, Лягушонок и Заяц, зрители смогут обрести ответы на важнейшие вопросы о дружбе, любви, помощи и взаимопонимании.

Постановка обещает быть эмоционально насыщенной. Зрители будут смеяться и плакать, мечтать и фантазировать о прекрасном и добром, а также о своем месте в этом мире. Музыкальные и танцевальные зарисовки создадут незабываемую атмосферу, наполненную глубоким философским смыслом.

Спектакль понравится как детям, так и взрослым, любящим сказки и глубокие размышления. Не упустите возможность насладиться этой трогательной историей и открыть для себя новый взгляд на знакомые с детства сюжеты.

Присоединяйтесь к нам и проведите вечер с любимыми героями в театре РОСТА!

Фотографии

Ёжик в тумане Ёжик в тумане Ёжик в тумане
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