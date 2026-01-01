Спектакль «Ежик в тумане» в Царицыно

ГБУК МТЮЗ, подразделение «Театр РОСТА», приглашает вас на спектакль «Ежик в тумане». Эта постановка основана на известных сказках Сергея Козлова и обещает стать настоящим подарком для зрителей всех возрастов.

Зрители встретят яркие образы лесных жителей — Ежика, Мышки, Светлячка, Лягушонка и Зайца. Вместе с ними они исследуют важные темы дружбы и любви, помощи и взаимопонимания. В спектакле будут музыкальные и танцевальные зарисовки, которые не оставят равнодушными никого!

Спектакль наполнен моментами как радости, так и грусти, которые гармонично сочетаются с философским подтекстом. Работы Сергея Козлова вызывают ностальгию и помогают понять, как важно оставаться добрым и отзывчивым.

«Ежик в тумане» — это не просто истории, это возможность вместе поразмышлять о нашем месте в мире, попить чай и посмеяться над забавными моментами в жизни лесных героев.

Не упустите шанс увидеть этот трогательный спектакль, который останется в памяти надолго!