Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Ежик в тумане и другие истории
Билеты от 2000₽
Киноафиша Ежик в тумане и другие истории

Спектакль Ежик в тумане и другие истории

Продолжительность 40 минут, без антракта
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

«Ежик в тумане и другие истории». Спектакль по мотивам сказок Сергея Козлова от Театральной лаборатории «КукLab»

Погружайтесь в самый уютный сказочный лесной мир, созданный по мотивам произведений Сергея Козлова. Здесь, в нежной и туманной истории, все дышит тишиной, хвоей и блеском звёзд. Вас ждут таинственные шорохи и уютный костёр, где любимые персонажи — ёжик и медвежонок — встречают зрителей в туманных сумерках, наполненных добротой и волшебством.

Живая музыка и живые голоса

Спектакль обещает стать настоящим событием: вас ожидает живая музыка и исполнение на сцене. Все детали — от музыки до актёрской игры — сделают этот вечер незабываемым. Не упустите возможность насладиться атмосферой, в которой сбываются добрые сказки!

Творческий состав

Режиссёр постановки — Наталия Степаненко, а художником выступает Виктория Корниецкая. Музыку для спектакля написал композитор Андрей Степаненко.

Не пропустите этот волшебный спектакль! Обещаем, вам будет очень-очень хорошо!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 августа
Театральная лаборатория «КукLab» Аэропорт Москва, Кочновский пр., 4, корп. 1
12:00 от 2000 ₽
28 сентября
Театральная лаборатория «КукLab» Аэропорт Москва, Кочновский пр., 4, корп. 1
11:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Гарри и школа волшебства
6+
Детский Цирк
Гарри и школа волшебства
28 декабря в 18:00 ДК «Нагорный»
от 950 ₽
Сказки из разных карманов
0+
Детский Кукольный
Сказки из разных карманов
21 августа в 16:00 Московский театр кукол. Камерная сцена
от 1000 ₽
Пигмалион
16+
Комедия
Пигмалион
4 сентября в 19:00 Театр комедии. Основная сцена
от 1200 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше