Спектакль Ежик в тумане и другие истории

Погружайтесь в самый уютный сказочный лесной мир, созданный по мотивам произведений Сергея Козлова. Здесь, в нежной и туманной истории, все дышит тишиной, хвоей и блеском звёзд. Вас ждут таинственные шорохи и уютный костёр, где любимые персонажи — ёжик и медвежонок — встречают зрителей в туманных сумерках, наполненных добротой и волшебством.
Спектакль обещает стать настоящим событием: вас ожидает живая музыка и исполнение на сцене. Все детали — от музыки до актёрской игры — сделают этот вечер незабываемым. Не упустите возможность насладиться атмосферой, в которой сбываются добрые сказки!
Режиссёр постановки — Наталия Степаненко, а художником выступает Виктория Корниецкая. Музыку для спектакля написал композитор Андрей Степаненко.
Не пропустите этот волшебный спектакль! Обещаем, вам будет очень-очень хорошо!