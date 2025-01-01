Спектакль Ежик в тумане и другие истории

«Ежик в тумане и другие истории». Спектакль по мотивам сказок Сергея Козлова от Театральной лаборатории «КукLab»

Погружайтесь в самый уютный сказочный лесной мир, созданный по мотивам произведений Сергея Козлова. Здесь, в нежной и туманной истории, все дышит тишиной, хвоей и блеском звёзд. Вас ждут таинственные шорохи и уютный костёр, где любимые персонажи — ёжик и медвежонок — встречают зрителей в туманных сумерках, наполненных добротой и волшебством.

Живая музыка и живые голоса

Спектакль обещает стать настоящим событием: вас ожидает живая музыка и исполнение на сцене. Все детали — от музыки до актёрской игры — сделают этот вечер незабываемым. Не упустите возможность насладиться атмосферой, в которой сбываются добрые сказки!

Творческий состав

Режиссёр постановки — Наталия Степаненко, а художником выступает Виктория Корниецкая. Музыку для спектакля написал композитор Андрей Степаненко.

Не пропустите этот волшебный спектакль! Обещаем, вам будет очень-очень хорошо!