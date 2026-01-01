Спектакль Ежик-колючка

Детский спектакль «Ёжик-колючка»

Постановка: Театр Вороны Капы

Добрая сказка по мотивам произведения Владимира Сутеева «Палочка-выручалочка» оживает на сцене Театра Вороны Капы. Это трогательная история о смышленом Ёжике, весёлом Зайчишке и их лесных друзьях, наполненная волшебством и приключениями.

Чему учит сказка:

Спектакль рассказывает о ценности доброты и взаимопомощи. Вместе с героями дети узнают, как важно поддерживать друг друга, помогать в сложных ситуациях и дарить радость окружающим.

Что вас ждет:

Удивительные приключения лесных жителей: Зайчишки, Птенчика, Бельчонка, Вороны и сурового Волка.

Участие зрителей в помощи героям сказки.

Теплая атмосфера, способная вдохновить детей на добрые поступки.

Для кого:

Спектакль идеально подойдет для семейного просмотра с детьми, которым нравятся веселые и поучительные истории.

Приходите, чтобы вместе с Ёжиком и его друзьями окунуться в волшебный мир леса, где добрые дела творят настоящие чудеса!