Спектакль Ежик-колючка

Постановка: Театр Вороны Капы
Добрая сказка по мотивам произведения Владимира Сутеева «Палочка-выручалочка» оживает на сцене Театра Вороны Капы. Это трогательная история о смышленом Ёжике, весёлом Зайчишке и их лесных друзьях, наполненная волшебством и приключениями.
Чему учит сказка:
Спектакль рассказывает о ценности доброты и взаимопомощи. Вместе с героями дети узнают, как важно поддерживать друг друга, помогать в сложных ситуациях и дарить радость окружающим.
Что вас ждет:
Для кого:
Спектакль идеально подойдет для семейного просмотра с детьми, которым нравятся веселые и поучительные истории.
Приходите, чтобы вместе с Ёжиком и его друзьями окунуться в волшебный мир леса, где добрые дела творят настоящие чудеса!