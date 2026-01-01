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Киноафиша Ежик-колючка

Спектакль Ежик-колючка

0+
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 0+

О спектакле

Детский спектакль «Ёжик-колючка»

Постановка: Театр Вороны Капы

Добрая сказка по мотивам произведения Владимира Сутеева «Палочка-выручалочка» оживает на сцене Театра Вороны Капы. Это трогательная история о смышленом Ёжике, весёлом Зайчишке и их лесных друзьях, наполненная волшебством и приключениями.

Чему учит сказка:
Спектакль рассказывает о ценности доброты и взаимопомощи. Вместе с героями дети узнают, как важно поддерживать друг друга, помогать в сложных ситуациях и дарить радость окружающим.

Что вас ждет:

  • Удивительные приключения лесных жителей: Зайчишки, Птенчика, Бельчонка, Вороны и сурового Волка.
  • Участие зрителей в помощи героям сказки.
  • Теплая атмосфера, способная вдохновить детей на добрые поступки.

Для кого:
Спектакль идеально подойдет для семейного просмотра с детьми, которым нравятся веселые и поучительные истории.

Приходите, чтобы вместе с Ёжиком и его друзьями окунуться в волшебный мир леса, где добрые дела творят настоящие чудеса!

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В других городах
Октябрь
17 октября суббота
11:00
Максим-холл Екатеринбург, 8 Марта, 15
от 800 ₽
18 октября воскресенье
11:00
Максим-холл Екатеринбург, 8 Марта, 15
от 800 ₽
14:00
Максим-холл Екатеринбург, 8 Марта, 15
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