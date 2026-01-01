Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ежик-колючка
Киноафиша Ежик-колючка

Спектакль Ежик-колючка

0+
Продолжительность 50 минут
Возраст 0+

О спектакле

Яркое представление для детей по сказке Владимира Сутеева

Спектакль «Ежик-Колечка» — это яркое театральное представление, основанное на известной сказке Владимира Сутеева. Главные герои — смышленый ёжик и весёлый зайчонок — отправляются в увлекательное приключение, полное дружбы и милосердия.

О чем спектакль?

В этой волшебной истории маленький ёжик пытается найти свою любовь в лесу, преодолевая различные препятствия и встречая интересных персонажей. Зрители смогут вместе с героями помочь Птенчику вернуться домой, узнать шустрое Бельчонка, ворчливую Ворону и сурового Волка. Когда один из героев попадет в беду, смекалистый ёжик всегда приходит на помощь.

Почему стоит увидеть спектакль?

Режиссер спектакля, Максим Холл, известен своими успешными работами для детей и взрослых, и в этом спектакле он создает уникальную атмосферу. Яркие костюмы и волшебные декорации добавляют особое очарование и магию, делая представление незабываемым.

Кому интересен этот спектакль?

«Ежик-Колечка» станет идеальным выбором для семей с маленькими детьми, которые любят театральные постановки и сказки. Это мероприятие не только развлечет, но и научит детей, как важно быть добрыми, чтобы чудеса случались каждый день.

Купить билет на спектакль Ежик-колючка

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
18 апреля суббота
11:00
Максим-холл Екатеринбург, 8 Марта, 15
от 800 ₽
14:00
Максим-холл Екатеринбург, 8 Марта, 15
от 800 ₽

В ближайшие дни

8 любящих женщин
16+
Комедия
8 любящих женщин
25 марта в 19:00 Екатеринбургский дом актера
от 600 ₽
Капитанская дочка
12+
Музыка
Капитанская дочка
2 апреля в 18:30 Свердловская детская филармония
от 900 ₽
Зайчишка-хвастунишка
0+
Музыка Детский
Зайчишка-хвастунишка
8 ноября в 11:30 Свердловская детская филармония
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше