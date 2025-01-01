Спектакль Ежик-колючка

Спектакль для детей по мотивам сказки «Палочка-выручалочка»

Спектакль создан по мотивам известной сказки Владимира Сутеева Палочка-выручалочка , повествующей о смышленом Ёжике, весёлом Зайчишке и их друзей. Это волшебная история о чудесах, которые могут случиться с каждым.

Увлекательные приключения

Зрители вместе с героями доброй сказки помогут Птенчику, выпавшему из гнезда, вернуться домой. Они встретят шустро Бельчонка, ворчливую Воронy, сурового Волка и других запоминающихся персонажей. Когда один из главных героев спектакля попадёт в передрягу, сообразительный Ёжик придёт ему на выручку. Эта история наглядно покажет ребятишкам, как важно быть добрыми, чтобы чудеса происходили с ними каждый день.

Для всей семьи

Спектакль подойдёт для зрителей всех возрастов и наполнен яркими образами и занимательными ситуациями. Pекомендуем заранее ознакомиться с творчеством Владимира Сутеева, чтобы насладиться историей в полной мере.