Ежик-колючка
Киноафиша Ежик-колючка

Спектакль Ежик-колючка

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Спектакль для детей по мотивам сказки «Палочка-выручалочка»

Спектакль создан по мотивам известной сказки Владимира Сутеева Палочка-выручалочка, повествующей о смышленом Ёжике, весёлом Зайчишке и их друзей. Это волшебная история о чудесах, которые могут случиться с каждым.

Увлекательные приключения

Зрители вместе с героями доброй сказки помогут Птенчику, выпавшему из гнезда, вернуться домой. Они встретят шустро Бельчонка, ворчливую Воронy, сурового Волка и других запоминающихся персонажей. Когда один из главных героев спектакля попадёт в передрягу, сообразительный Ёжик придёт ему на выручку. Эта история наглядно покажет ребятишкам, как важно быть добрыми, чтобы чудеса происходили с ними каждый день.

Для всей семьи

Спектакль подойдёт для зрителей всех возрастов и наполнен яркими образами и занимательными ситуациями. Pекомендуем заранее ознакомиться с творчеством Владимира Сутеева, чтобы насладиться историей в полной мере.

В других городах

Екатеринбург, 26 октября
Максим-холл Екатеринбург, 8 Марта, 15
11:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽

