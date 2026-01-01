Спектакль «Ёжик и Медвежонок» в Дагестанском театре кукол

Спектакль «Ёжик и Медвежонок» по одноимённой сказке Сергея Козлова — это невероятно добрая история о дружбе, заботе, поддержке друг друга и, конечно же, любви. В центре внимания зрителя — сюжет о том, как Ёжик, Медвежонок, Совенок, Зайчонок и Ослик вместе встречают Новый год.

Сюжет и атмосфера

Герои с нетерпением ждут этот праздник, предвкушая, сколько чудес он им подарит. Новый год не подвёл их, подарив всем самое главное — счастье быть вместе и встречать праздник в дружеском кругу.

Незатейливая история, полная доброты и детской непосредственности, забавных приключений и смешных диалогов, погружает всех в атмосферу тепла и уюта. Самое главное, что спектакль учит юных зрителей важной истине — в жизни очень важно найти настоящих друзей, которые всегда поддержат и помогут. Тогда все обязательно получится, и не будет места одиночеству.

Команда спектакля

Режиссёр-постановщик спектакля — Тимур Мустафин, а художник-постановщик — Виктория Савченко. Эта творческая команда создала удивительный мир, который станет запоминающимся для зрителей любого возраста.

Не упустите возможность окунуться в мир дружбы и волшебства на спектакле «Ёжик и Медвежонок»!