Ёжик и Медвежонок
Киноафиша Ёжик и Медвежонок

Спектакль Ёжик и Медвежонок

0+
Возраст 0+

О спектакле

Теплые воспоминания о дружбе в новом спектакле для детей

В Доме актёра готовится спектакль о дружбе Ёжика и Медвежонка, который живет в волшебном лесу. Каждый вечер герои встречаются, чтобы пить чай и считать звёзды, что приносит им радость и загадку.

Однажды всё вокруг оказывается окутано белой пеленой тумана. Это неожиданные обстоятельства ставят перед ними вопросы: кто прячется в густом тумане и как не заблудиться на этом пути? Кто сможет помочь добрым друзьям выбраться из сложившейся ситуации?

Спектакль станет настоящим подарком для маленьких зрителей и их родителей, а также для всех, кто любит волшебные истории и неожиданные приключения. Рекомендован для детей от трёх лет!

Март
29 марта воскресенье
11:00
Красноярский дом актера Красноярск, Бограда, 26
от 500 ₽

