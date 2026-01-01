Спектакль Ёжик и Медвежонок

Удивительный мир Ёжика и Медвежонка в театре "Желтый квадрат"

Театр «Жёлтый Квадрат» рад представить новый спектакль, посвященный красоте, созерцанию, дружбе и доверию. Главные герои Ёжик и Медвежонок приглашают зрителей открыть для себя их бесконечно-удивительный мир. Спектакль длится 50 минут и обещает стать настоящим праздником для детей и их родителей.

Интерактивная встреча с Дедом Морозом

После показа в Жёлтом зале пройдет интерактивная интермедия с Дедом Морозом и Снегурочкой. Каждый ребенок получит полезный, развивающий или творческий подарок от доброго Дедушки. Это отличный способ продлить новогоднее волшебство!

Поддерживаем атмосферу праздника

Приходите на спектакль пораньше, чтобы дополнить свой новогодний образ волшебным аквагримом! Мы гарантируем увлекательные и веселые моменты без отвлечений на гаджеты — только искренние улыбки и теплота общения.

Для взрослых также предусмотрены угощения: ароматный чай с печеньем и мандаринами, а для тех, кто предпочитает что-то более взрослое, — шампанское. Создайте праздничную атмосферу вместе с нами!

Философские размышления о мире

Ёжик и Медвежонок — не просто персонажи, а настоящие исследователи, которые слышат звезды и приглашают луну на чай. Их мир, полный наивности и трогательности, заставляет задуматься: «Кто будет протирать звезды, если не мы?» Приходите и найдите ответы вместе с нами.