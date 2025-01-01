Меню
Ежик и его друзья
Ежик и его друзья

Спектакль Ежик и его друзья

Постановка
Город 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Философские сказки Сергея Козлова: В мире Ежика и Медвежонка. Постановка самарского Театра город

Спектакль по мотивам уникальных философских сказок Сергея Козлова о Ежике и Медвежонке приглашает зрителей в сказочный мир, наполненный поэзией и глубокими размышлениями. Эти истории остаются с человеком на всю жизнь, вызывая в детях восторг, а у взрослых — неожиданные открытия.

Герои и их размышления

В центре сюжета — Ежик, Медвежонок и Заяц. Каждый из них познает окружающий мир и себя, задаваясь важными вопросами о жизни. Что такое тишина? Каковы сумерки и неподвижность? Какое место занимает дружба в нашем сердце?

Философский подтекст

Эти произведения не только развлекают, но и провоцируют на размышления. Взрослые зрители часто находят в них глубокий философский смысл, который может изменить восприятие привычных вещей. Спектакль станет отличной возможностью для семейного просмотра, где каждый может найти что-то близкое и понятное.

Не упустите шанс

Не упустите возможность погрузиться в мир сказок Сергея Козлова. Приходите на спектакль, чтобы вместе с героями исследовать важные жизненные вопросы и насладиться поэтическим языком, который так вдохновляет и радует!

Режиссер
Виктор Тимофеев
В ролях
Татьяна Стенина
Елена Ламзина-Абрамова
Евгений Колотилин

Октябрь
4 октября суббота
12:00
Город Самара, просп. Ленина, 14а
от 550 ₽

Фотографии

Ежик и его друзья Ежик и его друзья Ежик и его друзья Ежик и его друзья Ежик и его друзья Ежик и его друзья Ежик и его друзья Ежик и его друзья

