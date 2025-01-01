Меню
Ежик и дождик
Киноафиша Ежик и дождик

Спектакль Ежик и дождик

0+
Режиссер Люся Ворона
Продолжительность 1 час
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Спектакль для самых маленьких зрителей о настоящей дружбе

Приглашаем маленьких зрителей и их родителей на добрый и поучительный кукольный спектакль «Ёжик». Эта история познакомит детей с важными темами дружбы и взаимопомощи.

Сюжет

Главный герой, ёжик, смастерил скрипку из дубовой коры и паутинки, надеясь порадовать своего друга кролика. Он мечтает играть веселую музыку, чтобы «выглянуло солнышко». Однако кролику нужна не просто весёлая музыка, а полезная, которая поможет морковке вырасти. Это расстраивает ёжика, ведь он хочет творить для души.

Под звуки грустной мелодии на сцене завязываются неожиданные события. Во время медитации о своих переживаниях, к кролику начинает приближаться волк! Но настоящий друг всегда готов прийти на помощь. И когда ситуация становится критичной, скрипка ёжика зазвучит весёлой музыкой дружбы!

О спектакле

Спектакль создан под руководством режиссера-постановщика Люси Вороны. В увлекательных ролях можно увидеть Люсю Ворону, Елену Степанову и Дениса Маярского. Продюсером проекта выступила Анастасия Козельская.

Эта история научит детей важной истине о том, что настоящая дружба способна преодолеть любые трудности. Не упустите возможность увидеть этот трогательный спектакль!

В других городах
Октябрь
4 октября суббота
11:00
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
от 200 ₽

Фотографии

Ежик и дождик Ежик и дождик Ежик и дождик Ежик и дождик Ежик и дождик

