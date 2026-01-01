Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ежегодный метал-фестиваль Похоронный рок Vol. XII
Киноафиша Ежегодный метал-фестиваль Похоронный рок Vol. XII

Ежегодный метал-фестиваль Похоронный рок Vol. XII

16+
Возраст 16+

О концерте

Похоронный рок VOL. XII на Лофт-парке «Подземка»

Приглашаем вас на ежегодный метал-фестиваль Похоронный рок VOL. XII. На сцене выступят яркие представители тяжелой музыки, которые порадуют слух любителей сверхзвуковой экспрессии.

Участники фестиваля

Below The Sun [experimental / post-metal / sludge doom, г. Красноярск] Пережив нелегкие времена, красноярские музыканты вернулись с новой концертной программой, наполненной уникальными музыкальными текстурами. Ожидайте искренних эмоций и мощной энергии на этом выступлении.

Birth Of The Monolith [blackened post-metal / sludge, г. Кемерово] Кемеровский коллектив снова на сцене с новой программой, которая сочетает жесткую стену звука и атмосферные эмбиентные вставки. Вас ждет оккультная месса, погружающая в мир пост-метала и сладжа.

Serial Liars [post-suicidal black metal, г. Новосибирск] После продолжительного перерыва группа возвращается с обновленным составом и старым уровнем экспрессии. Ожидайте как старые, так и новые хиты, которые создадут незабываемую атмосферу.

Voice Of The Voiceless [sludge / doom metal / dsbm, г. Новосибирск] Этот коллектив, объединяющий молодые и опытные таланты, обещает зрителям вязкое звучание сладж-дума с элементами деспа. Их выступление будет запоминающимся и полным сюрпризов.

Фестиваль в деталях

Что: Ломовейший живой сладж-дум-пост-блэк-метал фестиваль
Двери открываются: 17:00
Начало: 18:00

Примечание: Возврат купленных билетов осуществляется ТОЛЬКО в случае отмены мероприятия.

Купить билет на концерт Ежегодный метал-фестиваль Похоронный рок Vol. XII

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
28 февраля суббота
18:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Хиты средневековья
12+
Классическая музыка
Хиты средневековья
15 мая в 19:00 Новосибирская филармония
от 600 ₽
Стендап. Опытные комики
18+
Юмор
Стендап. Опытные комики
5 марта в 20:00 Standup Room
от 300 ₽
Грязь
16+
Хип-хоп
Грязь
11 марта в 20:00 Лофт-парк «Подземка»
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше