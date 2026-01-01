Похоронный рок VOL. XII на Лофт-парке «Подземка»

Приглашаем вас на ежегодный метал-фестиваль Похоронный рок VOL. XII. На сцене выступят яркие представители тяжелой музыки, которые порадуют слух любителей сверхзвуковой экспрессии.

Участники фестиваля

Below The Sun [experimental / post-metal / sludge doom, г. Красноярск] Пережив нелегкие времена, красноярские музыканты вернулись с новой концертной программой, наполненной уникальными музыкальными текстурами. Ожидайте искренних эмоций и мощной энергии на этом выступлении.

Birth Of The Monolith [blackened post-metal / sludge, г. Кемерово] Кемеровский коллектив снова на сцене с новой программой, которая сочетает жесткую стену звука и атмосферные эмбиентные вставки. Вас ждет оккультная месса, погружающая в мир пост-метала и сладжа.

Serial Liars [post-suicidal black metal, г. Новосибирск] После продолжительного перерыва группа возвращается с обновленным составом и старым уровнем экспрессии. Ожидайте как старые, так и новые хиты, которые создадут незабываемую атмосферу.

Voice Of The Voiceless [sludge / doom metal / dsbm, г. Новосибирск] Этот коллектив, объединяющий молодые и опытные таланты, обещает зрителям вязкое звучание сладж-дума с элементами деспа. Их выступление будет запоминающимся и полным сюрпризов.

Фестиваль в деталях

Что: Ломовейший живой сладж-дум-пост-блэк-метал фестиваль

Двери открываются: 17:00

Начало: 18:00

Примечание: Возврат купленных билетов осуществляется ТОЛЬКО в случае отмены мероприятия.