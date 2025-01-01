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Ежегодная телепремия «Города России»
Билеты от 2000₽
Киноафиша Ежегодная телепремия «Города России»

Ежегодная телепремия «Города России»

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Музыкально-хореографический телепроект «Города России»

Радио «Голоса планеты» при информационной поддержке «Первого российского национального канала» представляет уникальный музыкально-хореографический телепроект «Города России». Это событие объединит звёзд российской эстрады и шансона, которые выступят в совместных шоу-номерах с талантливыми авторами песен и коллективами со всей страны.

Яркие выступления и награды

В рамках телепроекта победители национального отборочного тура получат престижные статуэтки за особые достижения в искусстве. Перед концертом состоится выход победителей на красную дорожку. Уникальность проекта заключается в том, что артисты из разных городов России смогут выступать дуэтом со знаменитыми исполнителями.

Звёздный состав участников

На сцену зала «Москва» выйдут лауреаты премии «Шансон года» — Ольга Алмазова и Михаил Барский, а также народные любимцы: Юрий и Владимир Торсуевы, Екатерина Семёнова, ВИА «Поющие сердца», эксперт шоу «Ну-ка все вместе» Артем Ципанов и многие другие артисты, чьи имена известны, а песни любимы миллионами.

Открытие и номинанты

Телепремию откроет большой сводный хор и ансамбль солистов «Города России» под руководством Ольги Алмазовой и Михаила Барского. В этом году номинантами стали артисты из 50 регионов России, включая: Николая Орловского, Эдуарда Каланчука, ансамбль солистов «Города России», образцовый коллектив — вокальную студию «Контраст», ансамбль «Россияночка» и многих других ярких авторов песен и коллективов.

Не пропустите!

Концерт точно не оставит равнодушным: каждый номер будет удивлять своим креативом и масштабностью. Первый российский национальный канал обеспечит телетрансляцию концерта «Города России» на 75-миллионную аудиторию телезрителей. Ждём встречи с вами, наши дорогие и любимые зрители!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 ноября
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
17:00 от 2000 ₽

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