Ежегодная Международная Премия «Золотое яблочко»

Ежегодная Международная премия Академии творчества «Золотое Яблочко»

1 июня 2026 года в Сочи пройдет 9-я Ежегодная Международная премия Академии творчества «Золотое Яблочко» в области культуры и творчества. Это событие обещает стать настоящим праздником искусства, собирая на берегу Чёрного моря победителей всероссийских и международных фестивалей-конкурсов «Счастливая звезда».

Цели премии

Премия направлена на поддержку талантливых исполнителей, развитие культурных традиций и популяризацию творческих индустрий. Для участников предусмотрены разнообразные мероприятия, включая:

Красная дорожка. Гостей встретят фотографы и представители СМИ, задав тон торжеству.

Гала-концерт. Концертный зал «Фестивальный» с первоклассной акустикой станет идеальным местом для выступлений финалистов конкурса «Счастливая звезда».

Вручение статуэтки Премии. «Золотое Яблоко» станет символом творческой зрелости и свежести идей.

Памятные подарки. Каждый участник получит сувениры на память.

Специальные номинации и призы. Участники смогут соревноваться за дополнительные награды.

Насыщенная программа

Академия творчества «Золотое Яблочко» создает пространство, где талант обретает не только награды, но и сердца зрителей. Вас ожидает волнительная программа с яркими номерами финалистов, неожиданными сюрпризами от приглашенных звёзд и захватывающей атмосферой живого шоу.