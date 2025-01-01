Меню
Еж и К
Киноафиша Еж и К

Спектакль Еж и К

0+
Продолжительность 1 час, 1 антракт
Возраст 0+

О спектакле

Яркий музыкальный спектакль-игра по пьесам ленинградской писательницы Нины Гернет «Гусенок» и «Полянка»

Приглашаем вас на яркий музыкальный спектакль-игру по пьесам ленинградской писательницы Нины Гернет. Этот захватывающий спектакль посвящен дружбе, взаимовыручке, вежливости и хорошим манерам.

Сюжет спектакля

Юные зрители станут активными участниками событий и помогут героям совершать добрые дела. Первое действие разворачивается на полянке, утопающей в цветах и землянике, где летают бабочки. На краю полянки находится болотце, где живут Лягушка и камыши.

Неожиданно на полянке появляется озорная девочка Аленка. Её встречают звери: благовоспитанный Ежик, поющий Гриб, мудрый Филин и даже сварливая Лягушка, которые учат её вежливости и хорошим манерам.

Второе действие и кульминация

Во втором действии Аленка решает показать своим друзьям-грузу бабушкиного Гусенка. Утомившись, она предлагает зрителям поиграть с Гусенком, а сама засыпает. В этот момент появляется хитрая Лиса, которая крадет Гусенка.

Все друзья Аленки, вместе со зрителями и под предводительством Ежика, отправляются на его спасение. Заключительный момент спектакля наполнен радостью и оптимизмом, когда все дают совместно финальную песенку: «Как хорошо, когда есть друзья!»

В ролях

На сцене зрителей ждут талантливые актеры: Никита Подольский, Дарья Данилина, Федор Колесник и Валерия Волкова.

Не пропустите возможность стать частью этого увлекательного театрального приключения!

Режиссер
Людмила Волкова
В ролях
Никита Подольский
Дарья Данилина
Федор Колесник
Валерия Волкова
