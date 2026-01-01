Спектакль Эйзен

Киноафиша Эйзен

Возраст 18+

О спектакле

Спектакль по роману Гузели Яхиной

Приглашаем вас на уникальный спектакль Романа Муромцева, основанный на одноименном романе-буфф «Дитёнок». Это история, насыщенная стремлением к любви и заботе, узнаваемыми эмоциями и волнующими моментами. Актеры тщательно передают атмосферу, полную нежности и стремления к пониманию.

Темы и эмоции

«Дитёнок» — это не просто спектакль, а произведение, затрагивающее глубинные чувства материнства и защиты. В нем герои исследуют сложные взаимоотношения: от радости до печали. Нежные строчки, такие как «Ты больше себя люблю, больше всех и всего, что возможно», погружают зрителя в мир материнской любви.

Артисты

На сцене сыграют талантливые актеры: Дмитрий Честнов, Алексей Кормилкин, Ангелина Засенцева, Екатерина Резникова и Рада Беляева. Каждое выступление наполнено искренностью и теплом, что позволяет зрителям почувствовать себя частью этой трогательной истории.

Технические особенности

Сценография и костюмы созданы Екатериной Гофман, что придает спектаклю уникальный визуальный стиль. Художник по свету Борис Кузнецов и видеохудожник Мария Фоменко добавляют зрелищности с помощью продуманного освещения и видеопроекций. Звуковое оформление разработано Максимом Задереем, что усиливает атмосферу спектакля.

Не упустите шанс увидеть эту завораживающую постановку и соприкоснуться с глубокими и искренними эмоциями!

Режиссер
Роман Муромцев
В ролях
Дмитрий Честнов
Алексей Кормилкин
Ангелина Засенцева
Екатерина Резникова
Рада Беляева

Июнь
4 июня четверг
20:00
Площадка «Узел» Санкт-Петербург, Некрасова, 3–5, пространство «АТС», 3 этаж
от 1800 ₽

