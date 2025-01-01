Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 0₽
Киноафиша Эйнштейн и Маргарита

Спектакль Эйнштейн и Маргарита

Постановка
Театр Эстрады 16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Алексей Серебряков и Алёна Хмельницкая в спектакле любви и атомной бомбе

Алена Хмельницкая и Алексей Серебряков впервые встретятся на одной сцене в спектакле «Эйнштейн и Маргарита», основанном на пьесе Александра Гельмана. Это история о большой любви и атомной бомбе, вдохновленная реальными событиями.

Сюжет

В 1935 году Принстонский институт заказал русскому эмигранту, скульптору Сергею Коненкову, бюст Альберта Эйнштейна. Его жена, Маргарита, познакомилась с великим физиком в мастерской и стала его любовью на долгие десять лет. Драматург Александр Гельман фантазирует о том, как могла выглядеть последняя встреча ученого и гражданки СССР.

Действие спектакля

События разворачиваются в доме Эйнштейна в ночь, когда к нему приезжает Коненкова. За окном август 1945 года — США только что сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Эйнштейн, сбежавший в Америку от нацистов, остро переживает все происходящее и винит себя в создании ядерного оружия.

Ожидание расставания

Маргарита сообщает Эйнштейну, что через неделю она с мужем возвращается в Советский Союз после многих лет жизни в Америке. Эйнштейн пытается уговорить её остаться, но тщетно — расставание неизбежно. Она уедет, а он будет писать ей пронзительные письма в Москву.

Секреты и тайны

В тихую ночь в скромном доме ученого в Принстоне будут произнесены ужасные слова и раскрыта страшная тайна, которая изменит их судьбы навсегда.

Не пропустите этот захватывающий спектакль, который наполнен эмоциями и глубокими размышлениями о любви, преданности и ответственности ученого перед миром.

В ролях
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Алёна Хмельницкая
Алёна Хмельницкая

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 августа
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00

В ближайшие дни

Идеальный муж
16+
Комедия
Идеальный муж
2 августа в 14:00 ДК ВДНХ
от 1000 ₽
Женитьба Фигаро
16+
Комедия Премьера
Женитьба Фигаро
29 августа в 19:00 Театр комедии. Основная сцена
от 1200 ₽
Красная Шапочка
0+
Детский
Красная Шапочка
31 августа в 15:00 Театр марионеток
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше