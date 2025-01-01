Спектакль Эйнштейн и Маргарита

Алексей Серебряков и Алёна Хмельницкая в спектакле любви и атомной бомбе

Алена Хмельницкая и Алексей Серебряков впервые встретятся на одной сцене в спектакле «Эйнштейн и Маргарита», основанном на пьесе Александра Гельмана. Это история о большой любви и атомной бомбе, вдохновленная реальными событиями.

Сюжет

В 1935 году Принстонский институт заказал русскому эмигранту, скульптору Сергею Коненкову, бюст Альберта Эйнштейна. Его жена, Маргарита, познакомилась с великим физиком в мастерской и стала его любовью на долгие десять лет. Драматург Александр Гельман фантазирует о том, как могла выглядеть последняя встреча ученого и гражданки СССР.

Действие спектакля

События разворачиваются в доме Эйнштейна в ночь, когда к нему приезжает Коненкова. За окном август 1945 года — США только что сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Эйнштейн, сбежавший в Америку от нацистов, остро переживает все происходящее и винит себя в создании ядерного оружия.

Ожидание расставания

Маргарита сообщает Эйнштейну, что через неделю она с мужем возвращается в Советский Союз после многих лет жизни в Америке. Эйнштейн пытается уговорить её остаться, но тщетно — расставание неизбежно. Она уедет, а он будет писать ей пронзительные письма в Москву.

Секреты и тайны

В тихую ночь в скромном доме ученого в Принстоне будут произнесены ужасные слова и раскрыта страшная тайна, которая изменит их судьбы навсегда.

Не пропустите этот захватывающий спектакль, который наполнен эмоциями и глубокими размышлениями о любви, преданности и ответственности ученого перед миром.