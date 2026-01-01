Эйнштейн. Что нам светит?
Karlsson Haus 6+
Режиссер Наталья Слащева
Возраст 6+

О спектакле

Философский спектакль для всей семьи

Театр Karlsson Haus представляет спектакль «Эйнштейн. Что нам светит?», который станет биографией света в самом широком смысле слова. Этот уникальный спектакль охватывает такие темы, как происхождение света, его природа и влияние на человеческую душу.

От большого взрыва до наших дней

С момента большого взрыва и до современности спектакль исследует, что значит «загореться» для человека и каково значение потухания света в нашем восприятии. Зрителей ждёт увлекательное путешествие в мир науки и философии, где риторические вопросы ведут к размышлениям о том, кто или что может быть источником света. Может быть, это сам человек? Или, наоборот, он становится черной дырой, вбирающей в себя всё вокруг?

Научно-философское исследование

Спектакль рассуждает о природе света как с физической, так и с метафизической точки зрения. На протяжении представления зрители смогут увидеть не только интересные научные концепции, но и забытые уголки человеческой души - свет и тьму, начало и конец.

Для всей семьи

Спектакль рекомендован для детей от 8 лет. Это отличная возможность открыть для себя мир науки и искусства в праздничной атмосфере театра.

5 июня пятница
14:30
ДК им. Октябрьской революции Новосибирск, Ленина, 24

