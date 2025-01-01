Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Эйнем и шоколадная фабрика. Экскурсия с посещением исторических интерьеров + мастер-класс
Билеты от 0₽
Киноафиша Эйнем и шоколадная фабрика. Экскурсия с посещением исторических интерьеров + мастер-класс

Эйнем и шоколадная фабрика. Экскурсия с посещением исторических интерьеров + мастер-класс

6+
Продолжительность 2 часа 45 минут
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О выставке

Экскурсия с мастер-классом по шоколадной фабрике «Красный Октябрь»

К началу XIX столетия московские промышленники облюбовали центр города. Берега Москвы-реки стали идеальным местом для строительства фабрик и заводов. Одним из таких предприятий стало Товарищество Эйнем, известное сегодня как Красный Октябрь.

Историческое наследие

Во время нашей экскурсии мы разберемся, как был построен этот знаковый краснокирпичный комплекс и узнаем, где сегодня производят русский шоколад с немецкими корнями. Начнем с важности воды в жизни города и сравним Москву и Петербург. Также обсудим, какое важное решение Екатерины II повлияло на облик московских берегов.

Приключения и традиции

Поговорим о приключениях иностранцев в России, первых капиталах и промышленных династиях. Выясним, как шоколад был принят в Европе и какие традиции его изготовления сохранили современные производители. У нас будет возможность рассмотреть особенности строительства краснокирпичных корпусов и аутентичные детали интерьеров.

Заглянем в историю

Мы посетим бывшую бухгалтерию фабрики — редкий пример сохранившихся интерьеров 1900-х годов. Увидим стеклянные и деревянные перегородки, оригинальные двери и несгораемый шкаф. Это позволит нам лучше понять офисную обстановку начала прошлого века.

Шоколадный мастер-класс

После экскурсии каждый сможет примерить на себя роль шоколатье. Мы изобретем собственный рецепт шоколадных конфет, а затем посетим музей Роза Эйнема. Узнаем тайну имени музея и увидим дореволюционные жестяные упаковки для печенья и монпансье. Кроме того, услышим кекс галоп и забавные истории о том, как подшучивали друг над другом в дореволюционной Москве.

В программе:

  • Экскурсия по исторической территории фабрики «Красный октябрь»;
  • Экскурсия по музею шоколада «Роза Эйнема»;
  • Мастер-класс по изготовлению шоколадных конфет.

Обратите внимание, экскурсия не предполагает посещение крыш зданий «Красного Октября».

Купить билет на выставка Эйнем и шоколадная фабрика. Экскурсия с посещением исторических интерьеров + мастер-класс

Помощь с билетами
Декабрь
28 декабря воскресенье
14:30
Музей Москвы Москва, Зубовский б-р, 2

В ближайшие дни

Выставка «Свой человек. Владимир Гиляровский» и спецпроект «Пространство технологий»
0+
Исторические выставки Фотография Живопись Графика Классическое искусство
Выставка «Свой человек. Владимир Гиляровский» и спецпроект «Пространство технологий»
23 декабря в 19:00 Музей русского импрессионизма
Билеты
Экскурсия с представлением
0+
Экскурсия с представлением
2 января в 14:00 Музей фокусов и иллюзий
от 1600 ₽
Комбо «Все программы»: два мастер-класса + квест + интерактивная экскурсия
6+
Экскурсия Мастер-класс
Комбо «Все программы»: два мастер-класса + квест + интерактивная экскурсия
24 декабря в 14:00 Музей «В Тишине»
от 2100 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше