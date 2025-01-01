Экскурсия с мастер-классом по шоколадной фабрике «Красный Октябрь»

К началу XIX столетия московские промышленники облюбовали центр города. Берега Москвы-реки стали идеальным местом для строительства фабрик и заводов. Одним из таких предприятий стало Товарищество Эйнем, известное сегодня как Красный Октябрь.

Историческое наследие

Во время нашей экскурсии мы разберемся, как был построен этот знаковый краснокирпичный комплекс и узнаем, где сегодня производят русский шоколад с немецкими корнями. Начнем с важности воды в жизни города и сравним Москву и Петербург. Также обсудим, какое важное решение Екатерины II повлияло на облик московских берегов.

Приключения и традиции

Поговорим о приключениях иностранцев в России, первых капиталах и промышленных династиях. Выясним, как шоколад был принят в Европе и какие традиции его изготовления сохранили современные производители. У нас будет возможность рассмотреть особенности строительства краснокирпичных корпусов и аутентичные детали интерьеров.

Заглянем в историю

Мы посетим бывшую бухгалтерию фабрики — редкий пример сохранившихся интерьеров 1900-х годов. Увидим стеклянные и деревянные перегородки, оригинальные двери и несгораемый шкаф. Это позволит нам лучше понять офисную обстановку начала прошлого века.

Шоколадный мастер-класс

После экскурсии каждый сможет примерить на себя роль шоколатье. Мы изобретем собственный рецепт шоколадных конфет, а затем посетим музей Роза Эйнема. Узнаем тайну имени музея и увидим дореволюционные жестяные упаковки для печенья и монпансье. Кроме того, услышим кекс галоп и забавные истории о том, как подшучивали друг над другом в дореволюционной Москве.

В программе:

Экскурсия по исторической территории фабрики «Красный октябрь»;

Экскурсия по музею шоколада «Роза Эйнема»;

Мастер-класс по изготовлению шоколадных конфет.

Обратите внимание, экскурсия не предполагает посещение крыш зданий «Красного Октября».