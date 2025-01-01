Праздничный органный концерт в Доме архитектора

Приглашаем вас на органный концерт «Эйнауди на Органе при свечах», который пройдет в концертном зале Дома Архитектора. В замечательной акустике и чарующей атмосфере зала для вас прозвучат самые известные произведения величайшего композитора, собранные в одной уникальной программе. Этот концерт станет для вас источником вдохновения и эмоционального откровения.

Красивые свечи, создающие нежное и теплое освещение, добавят вечеру нотку загадочности и романтики. Подарите себе и близким праздничное настроение, фейерверк эмоций и незабываемые впечатления!

Информация о концерте

Электронный орган: Viscount Sonus. Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Обратите внимание: в выставочном зале действует свободная рассадка.

Исполнители

14 февраля и 22 марта

Сергей Буслов (орган) — выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова. Лауреат международных и всероссийских конкурсов. Участник различных мастер-классов, образовательной программы Дягилевского фестиваля, приглашенный солист большого эстрадно-симфонического оркестра Санкт-Петербурга. Ведет активную концертную деятельность на известных концертных площадках России.

Дополнительный исполнитель на 14 февраля

Наталья Унанова (скрипка) — выпускница государственной классической Академии им. Маймонида по специальности струнные оркестровые инструменты. Выступает сольно и в составе квартетов «Capriccio» и «Glass house». Приглашенная артистка Московского государственного симфонического оркестра. В настоящее время ведет активную концертную деятельность.

Исполнитель на 8 марта

Эльдар Абдураманов (орган) — выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова (класс фортепиано проф. А. М. Сандлера, класс органа доц. Ю. В. Глазковой). Лауреат международных и всероссийских органных конкурсов. Приглашенный солист «Imperial Orchestra», участник IV Сибирского Органного Форума. Ведет активную концертную деятельность в России.

Дополнительный исполнитель на 8 марта

Варвара Куценко (скрипка) — выпускница Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Лауреат 1-й премии Международного конкурса "Призвание музыкант", лауреат 1-й премии на Международном конкурсе имени Бетховена в городе С.Пёльтен (Австрия). Участница ансамбля «Questa musica» под управлением Филиппа Чижевского.

Исполнитель на 22 марта

