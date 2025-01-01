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Эйнауди. Концерт при свечах
Билеты от 1500₽
Киноафиша Эйнауди. Концерт при свечах

Эйнауди. Концерт при свечах

6+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Незабываемый вечер с Людовико Эйнауди

Признанный мастер неоклассической музыки, чьи композиции стали неотъемлемой частью таких культовых фильмов, как «1+1», «Чёрный лебедь», «Я всё ещё здесь» и многих других. В этом уникальном концерте вы сможете насладиться его лучшими произведениями в атмосферном свете сотен свечей, погружаясь в чарующие звуки, которые перенесут вас в мир гармонии и красоты.

Программа концерта:

  • Fly
  • Night
  • Primavera
  • Una Mattina
  • Elegy for The Arctic
  • Experience и другие.

Исполнители:

  • Квартет 4х4 (2-й сезон), лауреаты международного конкурса канала «Россия-Культура».
  • Квартет MELODION: Наталья Тупикова-Мороз (альт), Агафия Григорьева (скрипка), Снежана Пащенко (скрипка), Савва Григорьев (виолончель).
  • Специальный гость: Александр Востряков (рояль).

О квартете «Мелодион»: «Мелодион» — один из самых ярких струнных квартетов России, отличающийся уникальным стилем исполнения. Репертуар ансамбля охватывает произведения от Барокко до современной музыки XXI века. Под руководством Натальи Тупиковой-Мороз, выпускницы Народного артиста России Юрия Башмета, ансамбль создает на своих концертах атмосферу, которая завораживает и вызывает эффект «до мурашек». Миссия «Мелодиона» — подарить публике лучшее музыкальное наслаждение.

Не пропустите этот волшебный вечер!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 июля
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
19:00 от 1500 ₽
8 августа
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
19:00 от 1500 ₽
15 августа
Культурный центр «Интеграция» им. Николая Островского Москва, Тверская, 14
19:00 от 1500 ₽
3 сентября
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Эйнауди. Концерт при свечах Эйнауди. Концерт при свечах Эйнауди. Концерт при свечах Эйнауди. Концерт при свечах Эйнауди. Концерт при свечах Эйнауди. Концерт при свечах Эйнауди. Концерт при свечах Эйнауди. Концерт при свечах Эйнауди. Концерт при свечах Эйнауди. Концерт при свечах Эйнауди. Концерт при свечах Эйнауди. Концерт при свечах

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