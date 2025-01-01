Эйнауди. Концерт при свечах

Незабываемый вечер с Людовико Эйнауди

Признанный мастер неоклассической музыки, чьи композиции стали неотъемлемой частью таких культовых фильмов, как «1+1», «Чёрный лебедь», «Я всё ещё здесь» и многих других. В этом уникальном концерте вы сможете насладиться его лучшими произведениями в атмосферном свете сотен свечей, погружаясь в чарующие звуки, которые перенесут вас в мир гармонии и красоты.

Программа концерта:

Fly

Night

Primavera

Una Mattina

Elegy for The Arctic

Experience и другие.

Исполнители:

Квартет 4х4 (2-й сезон), лауреаты международного конкурса канала «Россия-Культура».

Квартет MELODION: Наталья Тупикова-Мороз (альт), Агафия Григорьева (скрипка), Снежана Пащенко (скрипка), Савва Григорьев (виолончель).

Специальный гость: Александр Востряков (рояль).

О квартете «Мелодион»: «Мелодион» — один из самых ярких струнных квартетов России, отличающийся уникальным стилем исполнения. Репертуар ансамбля охватывает произведения от Барокко до современной музыки XXI века. Под руководством Натальи Тупиковой-Мороз, выпускницы Народного артиста России Юрия Башмета, ансамбль создает на своих концертах атмосферу, которая завораживает и вызывает эффект «до мурашек». Миссия «Мелодиона» — подарить публике лучшее музыкальное наслаждение.

Не пропустите этот волшебный вечер!