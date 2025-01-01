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Эйлин. Тревожное расстройство
Киноафиша Эйлин. Тревожное расстройство

Спектакль Эйлин. Тревожное расстройство

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Черная комедия по пьесе Мартина Макдонаха «Королева красоты Линейна»

Спектакль, основанный на пьесе Мартина Макдонаха «Королева красоты Линейна», погружает зрителя в непростые взаимоотношения матери Ады и дочери Эйлин, которые живут в маленьком рыбацком поселке на берегу Таганрогского залива.

Сюжет

Жизнь героинь течет размеренно, но их постоянно терзают тревоги, связанные с жизненными обстоятельствами, внешностью и отношениями с окружающим миром. В эту «семейную идиллию» неожиданно врывается фигура давно забытой первой любви Эйлин, которая ставит под сомнение их привычный уклад.

Темы и вопросы

Спектакль исследует, что может произойти, если не давать другому человеку любить и не уметь самому отдавать любовь. Зритель станет свидетелем того, как стираются грани между реальностью и вымыслом. Попытка заботы матери и дочери обретает абсурдные формы, а нежность, заключенная в тиски, превращается в диалог без возможности взаимопонимания.

«Если мы убиваем любовь – любовь убивает нас», – задает вопрос постановка. Как далеко мы готовы зайти ради любви? Где заканчивается свобода человека от самого себя? И какие абсурдные детали повседневной жизни, такие как выбор радио или заваривание растворимого пюре, могут стать частью этого размышления?

Режиссёр и актеры

Режиссёр спектакля – Дмитрий Цупко. В главных ролях: Людмила Мелентьева, Софья Львова, Александр Соболь и Артём Рубан.

Приглашаем вас поразмышлять над этими вопросами вместе с нами!

Режиссер
Дмитрий Цупко
В ролях
Людмила Мелентьева
София Львова
Александр Соболь
Артем Рубан

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 8 августа
Линии Ростов-на-Дону, 18-я линия, 8
21:00 от 1400 ₽
Ростов-на-Дону, 24 августа
Линии Ростов-на-Дону, 18-я линия, 8
21:00 от 1400 ₽

Фотографии

Эйлин. Тревожное расстройство Эйлин. Тревожное расстройство Эйлин. Тревожное расстройство

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