Спектакль Эйлин. Тревожное расстройство

Черная комедия по пьесе Мартина Макдонаха «Королева красоты Линейна»

Спектакль, основанный на пьесе Мартина Макдонаха «Королева красоты Линейна», погружает зрителя в непростые взаимоотношения матери Ады и дочери Эйлин, которые живут в маленьком рыбацком поселке на берегу Таганрогского залива.

Сюжет

Жизнь героинь течет размеренно, но их постоянно терзают тревоги, связанные с жизненными обстоятельствами, внешностью и отношениями с окружающим миром. В эту «семейную идиллию» неожиданно врывается фигура давно забытой первой любви Эйлин, которая ставит под сомнение их привычный уклад.

Темы и вопросы

Спектакль исследует, что может произойти, если не давать другому человеку любить и не уметь самому отдавать любовь. Зритель станет свидетелем того, как стираются грани между реальностью и вымыслом. Попытка заботы матери и дочери обретает абсурдные формы, а нежность, заключенная в тиски, превращается в диалог без возможности взаимопонимания.

«Если мы убиваем любовь – любовь убивает нас», – задает вопрос постановка. Как далеко мы готовы зайти ради любви? Где заканчивается свобода человека от самого себя? И какие абсурдные детали повседневной жизни, такие как выбор радио или заваривание растворимого пюре, могут стать частью этого размышления?

Режиссёр и актеры

Режиссёр спектакля – Дмитрий Цупко. В главных ролях: Людмила Мелентьева, Софья Львова, Александр Соболь и Артём Рубан.

Приглашаем вас поразмышлять над этими вопросами вместе с нами!