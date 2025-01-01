Эйленкриг под Рождество

Рождественский концерт Вадима Эйленкрига в Александринском театре

Вадим Эйленкриг и его творческое объединение Eilenkrig Crew представляют рождественский концерт на Новой сцене Александринского театра. В программе звучит уникальный микс авторской музыки и новогодних мелодий, органично вплетённых в джазовые импровизации.

О артистах

Вадим Эйленкриг — известный российский трубач, продюсер и Заслуженный артист Республики Татарстан. Он является ведущим на телеканале «Россия-Культура» и обладателем премии «Музыкант года» от «Радио Jazz 89.1». В его дискографии — пять сольных альбомов, среди которых:

«The Shadow of Your Smile» (2010)

«Eilenkrig» (2012)

«Point of View» (2017)

«Newborn» (2020)

«Pier 39» (2021)

Альбом «Eilenkrig» входил в топ-200 Jazz Chart российского iTunes, зайдя на 4-е место, а в Армении он занял первое место в Top 200 Tracks Armenia All Genre Chart.

Творческая деятельность

С 2016 года Вадим является художественным руководителем фестиваля «Ветер Перемен» в Казани, а в январе 2020 года его проект был представлен на сцене легендарного Карнеги Холл.

Кроме того, начиная с 2019 года, Эйленкриг выступает арт-директором фестиваля «Джазовое лето с Эйленкригом» на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского, а с 2022 года — арт-директором фестиваля «Лимон» в Ярославле. Он также курирует джазовое направление на фестивалях «Ural Music Night» и «New Open Showcase Festival» в Екатеринбурге.

Телевизионные проекты

Вадим Эйленкриг ведёт шоу «Большой джаз» на телеканале «Россия-Культура» с 2013 года, а также является соведущим и руководителем оркестра в популярном шоу «Танцы со звёздами» на «Россия-1» с 2016 года. Начиная с 2018 года, он ведёт авторскую музыкальную программу «Клуб Шаболовка, 37» на «Россия-Культура». Также он постоянный член жюри Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».

Не упустите возможность насладиться музыкой в исполнении талантливого музыканта и его команды на очаровательном рождественском концерте!